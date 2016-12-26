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تكنولوجيا هواتف ذكية واتسآب يقدم ميزة حذف وتعديل الرسائل بعد إرسالها

تكنولوجيا

واتسآب يقدم ميزة حذف وتعديل الرسائل بعد إرسالها
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واتسآب يقدم ميزة حذف وتعديل الرسائل بعد إرسالها

سيتم تفعيل الخدمة فى فى وقت قريب، حينما يجرى تحديثات على التطبيق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2016-12-26 14:20:10 A A

أكدت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أنه أصبح بمقدور مستعملي الهواتف، تعديل وحذف رسائل الواتس آب الخاصة بهم بعد إرسالها، شريطة، إذا لم تتم قرائتها بعد.



وأوضحت الصحيفة أن سيتم تفعيل الخدمة فى فى وقت قريب، حينما يجرى تحديثات على التطبيق. وأضافت الصحيفة كل أنه من يرغب بتطبيق الخدمة، عليه الضغط بشكل مطول على الرسالة المراد حذفها، ليظهر له خياران إما تحرير أو المحو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الحالة الأولى يمكن للمستخدم تحديث محتوى الرسالة، أما فى الحالة الثانية سيتمكن المستخدم من محو وحذف الرسالة المرسلة تمامًا ولا يمكن للمستقبل مشاهدتها.

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