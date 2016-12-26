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فنانين فن عربي فيديو.. نانسي عجرم ترقص مع عائلتها في كليب الكريسماس

فنانين

فيديو.. نانسي عجرم ترقص مع عائلتها
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فيديو.. نانسي عجرم ترقص مع عائلتها في كليب الكريسماس

نشرت نانسي "فيديو كليب" جمعها بزوجها وابنتيهما وميلا وإيلا، الذين ظهروا بشخصيات الأقزام التابعين لـ"سانتا كلوز" وفقط الأسطورة والرسوم المتحركة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-26 16:07:56 A A

شاركت النجمة نانسي عجرم جمهورها عبر شبكات التواصل الإجتماعي شريطا مصوراً، ضمّ عائلتها في تهنئة بمناسبة الكريسماس ورأس السنة.


ونشرت الفنّانة اللبنانية "فيديو كليب" جمعها بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وابنتيهما وميلا وإيلا، الذين ظهروا بشخصيات الأقزام التابعين لـ"سانتا كلوز" وفقط الأسطورة والرسوم المتحركة. ورقصت العائلة بشكل طريف خلال توزيع الهدايا في مقر "بابا نويل" في القطب الشمالي.

 

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