بالصور.. الفنانة اللبنانية يارا بإطلالة شتوية ناعمة

نشرت الفنانة اللبنانية يارا مجموعة صور جديدة لها على صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة شتوية ناعمة وجميلة، مرتدية جاكيت من الفرو الرائع الذي زادها اناقة ونعومة. جدير بالذكر أنّ يارا تستعد لإحياء حفل رأس السنة 2017 الى جانب الفنان حاتم العراقي في أحد فنادق عمان - الأردن.