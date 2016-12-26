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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: تجديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشابة قرب مچدال

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الناصرة والقضاء الشرطة: تجديد أمر حظر نشر جريمة قتل الشابة في مجدال
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الشرطة: تجديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشابة قرب مچدال

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة: 

وفقا لطلب توجهت فيه الشرطة الى محكمة الصلح بالناصرة تجديد أمر حظر النشر القاضي في منع نشر أي من تفاصيل التحقيقات ذات الصلة، وذلك ساري المفعول حتى نهار يوم 26.01 المقبل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-26 12:22:57 A A

عممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الاثنين، جاء فيه: "استمرارًا لتحقيقات الشرطة في ملف شبهات جريمة قتل، الفتاة الشابة "تهيلا نچار" من كيبوتس چينوسار (31 عامًا)، التي كان قد تم العثور على جثتها قبل عدة أيام في منطقة مجيدل - مچدال، على شارع رقم 90 بالقرب من "موشڤاة مچدال " تم نهار اليوم الاثنين ووفقا لطلب توجهت فيه الشرطة الى محكمة الصلح بالناصرة تجديد أمر حظر النشر القاضي في منع نشر أي من تفاصيل التحقيقات ذات الصلة، وذلك ساري المفعول حتى نهار يوم 26.01 المقبل" وفقا للبيان.

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