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ميركل تعلن: الخطر الإرهابي ما زال قائمًا وسنعزز التدابير الأمنية في البلاد

ميركل:

سندرس الآن بشكل مكثف ما يجب تغييره في ترسانة الإجراءات التي تملكها الدولة، إن الخطر الإرهابي ما زال قائما



بيتر فرانك رئيس نيابة مكافحة الإرهاب:

من المهم جدا تحديد ما إذا كانت هناك خلال الإعداد لاعتداء على سوق في عيد الميلاد والتنفيذ، شبكة دعم، شبكة مساعدة، شركاء أو أشخاص ساعدوه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2016-12-26 22:05:08 A نشر: 2016-12-26 22:05:08 A