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أخبار عربية وعالمية ميركل تعلن: الخطر الإرهابي ما زال قائمًا وسنعزز التدابير الأمنية في البلاد

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ميركل تعلن: الخطر الإرهابي ما زال قائمًا
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ميركل تعلن: الخطر الإرهابي ما زال قائمًا وسنعزز التدابير الأمنية في البلاد

ميركل: 

سندرس الآن بشكل مكثف ما يجب تغييره في ترسانة الإجراءات التي تملكها الدولة، إن الخطر الإرهابي ما زال قائما

بيتر فرانك رئيس نيابة مكافحة الإرهاب:

من المهم جدا تحديد ما إذا كانت هناك خلال الإعداد لاعتداء على سوق في عيد الميلاد والتنفيذ، شبكة دعم، شبكة مساعدة، شركاء أو أشخاص ساعدوه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-26 22:05:08 A A

صرّحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمصادر صحفية اخبارية ألمانية، قائلة: "إنّ الحكومة ستعزز التدابير الأمنية في البلاد"، وكشفت عن طلبها من وزيري الأمن الداخلية والعدل ومن السلطات الأمنية تحليل كل جوانب قضية مقتل المشتبه الرئيسي بتنفيذ عملية الدهس في سوق الميلاد في برلين، أنيس عامري، وتسليمها نتائج ذلك في أسرع وقت ممكن.


أنجيلا ميركل

وقالت ميركل: "سندرس الآن بشكل مكثف ما يجب تغييره في ترسانة الإجراءات التي تملكها الدولة، إن الخطر الإرهابي ما زال قائما".

و من جانبه، صرح رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بيتر فرانك، قائلا: "بالنسبة لنا الآن، من المهم جدا تحديد ما إذا كانت هناك خلال الإعداد لاعتداء على سوق في عيد الميلاد والتنفيذ، شبكة دعم، شبكة مساعدة، شركاء أو أشخاص ساعدوه"، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يعيد المحققون الآن بناء المسار الدقيق لرحلة التونسي أنيس عامري من برلين إلى ميلانو.
وتريد الشرطة الألمانية أن تعرف أيضا ما إذا كان السلاح الذي استخدمه العامري في ميلانو هو نفسه الذي قتل به سائق الشاحنة البولندي في برلين الإثنين الماضي.

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