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أخبار محاكم وجنائيات اتهام شاب من النقب بزرع اشتال كنابس وحيازة السلاح والذخيرة في منزله

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الناصرة والقضاء اتهام شاب من النقب بزرع اشتال كنابس وحيازة السلاح
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اتهام شاب من النقب بزرع اشتال كنابس وحيازة السلاح والذخيرة في منزله

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-26 11:58:04 A A

قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب للشؤون الجنائية لائحة اتهام ضد شاب من سكان احدى القرى البدوية في النقب، تنسب له فيها تهم حيازة السلاح والذخيرة في منزله وزرع اشتال من مخدر الكنابس تزن نحو 17 كيلوغرامًا - كما جاء في البيان الصادر عن مكتب القضاء والعدل.


صورة توضيحية

هذا ووفقًا للائحة الإتهام التي قدمت بواسطة المحامي كيرن شطريت، فقد جاء أنه "وفي نطاق نشاط شرطي من اجل ضبط مبانٍ غير قانونية، بما في ذلك منزل المتهم، فقد غير في بيته على كميات كبيرة من الدلاء، زرع داخلها اشتال مخدر من نوع كنابس، واشتال اخرى من المخدرات بوزن شامل بلغ 17 كيلوغرامًا، كما عثر داخل منزل المتهم على 3 مسدسات وأمشاط مليئة بال

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