أردوغان يتنقد الإتهامات الموجهة للجيش السوري الحر: هو حركة مقاومة ولا علاقة له بالإرهاب

اردوغان:

القوات التركية المشاركة في عملية درع الفرات دخلت في المرحلة الأولى إلى مدينة جرابلس ثم انتقلت إلى بلدة الراعي في ريف محافظة حلب السورية برفقة الجيش السوري الحر



يتهمون الجيش السوري الحر عبر القنوات التلفزيونية بأنه تنظيم إرهابي... إن الجيش السوري الحر يمثّل المعارضة المعتدلة داخل سوريا، ولا علاقة له بالتنظيمات الإرهابية

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال مؤتمر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في مدينة اسطنبول، قائلا: "إنّ الجيش السوري الحر حركة مقاومة ولا علاقة له بالتنظيمات الإرهابية"، منتقدا الإتهامات الموجهة للجيش السوري الحر بكونه تنظيما ارهابيًا.



رجب طيب أردوغان

وأشار أردوغان الى أنّ القوات التركية المشاركة في عملية درع الفرات دخلت في المرحلة الأولى إلى مدينة جرابلس ثم انتقلت إلى بلدة الراعي في ريف محافظة حلب السورية برفقة الجيش السوري الحر.

وتابع الرئيس التركي قائلا: "يتهمون الجيش السوري الحر عبر القنوات التلفزيونية بأنه تنظيم إرهابي... إن الجيش السوري الحر يمثّل المعارضة المعتدلة داخل سوريا، ولا علاقة له بالتنظيمات الإرهابية بل هو حركة مقاومة تكافح لتحرير أراضيها". وأضاف: "قمنا بتدريبهم (عناصر الجيش الحر) في إطار برنامج التدريب والتجهير... وكما قلت سابقًا إن علينا إقامة منطقة آمنة خالية من الإرهاب وأبلغت روسيا والولايات المتحدة وإيران بكل ذلك".

هذا، وجدّد الرئيس التركي تأكيده، على أن بلاده لن تسمح إطلاقًا بإقامة دولة جديدة في شمال سوريا، وأنها ستُعلن عن إقامة منطقة آمنة خالية من الإرهاب هناك. وأردف قائلًا "وصلنا حاليًا (في إطار عملية درع الفرات) إلى مدينة الباب (شمالي سوريا)، وقواتنا تحاصرها من الجهات الأربع وهي على وشك السيطرة عليها بالكامل... المدينة ستحتضن سكانها الأصليين مجددًا". وأكّد أردوغان أن بلاده ستكون متواجدة في كل الأماكن التي تتعرض للظلم، بما فيها مدينتا "منبج" و"الرقة" شمالي سوريا.

ودعمًا لقوات "الجيش الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية بمدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم "درع الفرات".

ونجحت العملية في تطهير المدينة والمنطقة الحدودية المحيطة بها من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش"، الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.