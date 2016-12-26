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منبر العرب شعر السماءُ قَبَّلَتِ الأرضَ/ بقلم: أسماء طنوس

منبر العرب

السماءُ قَبَّلَتِ الأرضَ/ أسماء طنوس
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السماءُ قَبَّلَتِ الأرضَ/ بقلم: أسماء طنوس

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-26 14:17:52 A A

جاءَ المسيــــــــحُ للبَشَــــــــــرِ ............ ميلادُه كانَ فـي المـــــــــــَطَرِ
السماءُ قَبَّــــلَــــتِ الأرضَ ........... وَمَحَتْ مِنها كُلَّ البُــــغْضـــا
والكُلُّ قَد صافَحَ بَعْضا ........... ما ظَـــــــلَّ قَلــــــــــبٌ كَالحـــــجـرِ

يَسوعُ لَنا أَحلـى هْــدِيَّــــــــــة ........... من العالي قد جانا عَطِـــــــيّةِ
جَدَّدَ بِوْجـــودُه البَشَــــــــرِيِّـــــه ........... والدُّنـــــيــــــــــا حِلْيــــَـتْ لِلنَّــــــظَـــــــرِ

فَرَش الأرضَ بثَوبا الأخضر ........ والــــــوردُ تـــــــَفَتَّــــــــحَ بالأحــــــمـــــر
والنّـــــجْـمُ لأْلأَ بـالأصـــــــفَـــــــــــر ........ عَمْغارَه أَغْنَى مِن القــــــــــــَصْرِ

وُلِـدَ المـــــــسيـــــــــــحُ فـاديــــــــــــنـا ........ تــــــــجَسَّـد يســــــــوعُ تَــــــــــــيَحْمينـا
راعي القِطعانِ راعــــــــــــينـا ........ إِحـــــــفظْ نـــــــــــُفوسـاً مِن خَطَرِ

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