الأردنية زين عوض تطلق أغنيتها وتحيي العام الجديد في أبو ظبي

قدمت النجمة زين عِوَض والمقيمة حالياً في الإمارات، باقة من أغانيها الخاصة مثل "جنة يا الإمارات" و "بلدنا غير"

وصل بيان صادر عن المكتب الاعلامي للفنانة الاردنية زين عوضن جاء فيه:"أحيت النجمة الأردنية زين عوض والملقبة بـ "وجه الأردن المشرق" حفل إفتتاح اليوم العائلي الإجتماعي لمجموعة من رواد الأعمال الأردنيين في الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور آلاف الأردنيين المغتربين. وقد أقيم الحفل برعاية شركة "Trending5000" وبحضور سعادة القنصل العام للمملكة الأردنية الدكتور سائد الردايدة وعقليته السيدة عبير شقير".

وتابع البيان:"وقدمت النجمة زين عِوَض والمقيمة حالياً في الإمارات، باقة من أغانيها الخاصة مثل "جنة يا الإمارات" و "بلدنا غير". كما أحيت النجمة الأردنية حفلا خاصا لملتقى النشامى بمناسبة اليوم الوطني بحضور اردنيين مغتربين، والذي أقيم في نادي الفروسية الملكي في دبي تحت رعاية دولة السيد عبد الرؤوف الروابدة، قدمت فيها مجموعة من أغانيها الوطنية".

وأضاف البيان:"ومن جهة أخرى أطلقت النجمة زين عوض مؤخرا أغنية "بلدي" من كلماتها وألحانها، تم توزيع الاغنية في ستوديو عمر الصّباغ في بيروت، وعلى صعيد أخر تستعد عوض لاحياء حفلة راس السنة في مدينة ابو ظبي"، إلى هنا البيان.