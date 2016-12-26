بين معجزة ليستر ومفاجأة البرتغال ودموع ميسي..اليكم الحصاد الكروي لعام 2016

تحقيق نادي ليستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز هو أمر الذي لم يحدث له شبيه في السنوات الأخيرة واعتبره البعض معجزة ايضًا

كرستيانو رونالدو يحقق إنجازًا تاريخيًا مع منتخ البرتغال ويفوز باليورو 2016

دموع ليو ميسي التي لا تنسى عقب الخيارة في نهائي كوبا أمريكا 2016

يشرف العام 2016 على الإنتهاء، وهو الذي حمل في طياته إحداثًا كروية عديدة، حيث كان عامًا حافلًا بالبطولات والأحداث التي تسبب بإنهمار دموع الكبار، ما بين التتويج ولخسارة. ولعل أبرز تلك الأحداث الكروية هو تحقيق نادي ليستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي لم يحدث له شبيه في السنوات الأخيرة واعتبره البعض معجزة ايضًا. إضافة إلى بطولتي كوبا أميركا وأمم اوروبا وتبعهما دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو، كلها أحداث حملت الكثير الكثير من الدموع واللحظات المثيرة.

نستعرض أمامكم شريط العام 2016 من الأحداث الكروية البارزة:



ليستر سيتي يتوّج بطلًا

النادي المعجزة يحقق لقب الدوري وسط العمالقة

توج نادي ليستر سيتي بطلا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه قبل جولتين من نهاية منافسات البطولة في العام 2016، وحقق ليستر سيتي ما وصفت بـ"المعجزة" فقد فاز بلقب الدوري بعد أن كان يكافح الموسم الذي سبقه من أجل البقاء في الدوري الممتاز. وفشل الخمسة الكبار وهم، تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام في مجاراة ليستر سيتي الذي لم يضم أسماءً لامعًة ولكن أداء لاعبيه القوي وإصرارهم طوال الموسم حقق لهم اللقب، وفقط بخسارة 3 مباريات من أصل 36 مباراة.



دموع ميسي في وداع كوبا أمريكا



حلم ميسي و الأرجنتين يتبخر والحظ يعاندهم مجددًا

خسارة قاسية للأرجنتين في نهائي كوبا امريكا 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح وضياع اللقب، المشهد الذي تكرر للعام الثاني على التوالي وأمام نفس الخصم، وحلم البرغوث ليونيل ميسي الذي تأجل ودموعه التي انهمرت لأول مرة أمام شاشات التلفاز، وكأنه يقول الم يحن الوقت لأحقق لقبًا عالميًا بعد الإنجازات المحلية؟، هو حدث كروي مثير شهده 2016، إضافة إلى انّ اللاعب الأفضل في العالم لخمس سنوات أعلن إعتزاله الدولي بعد المباراة مباشرة متأثراً بما حدث، قبل أن يعدل عن قراره ويعودة للمنتخب من أجل القتال لتحقيق الحلم.



رونالدو يبكي بعد إصابته في نهائي بطولة أمم أوروبا



القائد البرتغال ي يحمل كأس امم أوروبا

بطولة أمم اوروبا ومفاجأة البرتغال الغير متوقعة

قاد كرستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال لتأهل غير متوقع لنهائي اليورو، ويعبر ويلز بهدفين، ويعادل رقم بلاتيني الهداف التاريخي لليورو بـ 9 أهداف، حيث إستعد المنتخب البرتغالي جيدًا للنهائي وفي دقائقه الأولى يتعرض الجمهور البرتغالي لصدمة قوية، فقد حسبت الأنفاس بعد إصابة نجمه الأول رونالدو، وكلنا يذكر المشهد الذي رقد فيه كريستيانو على الأرض والذبابة تحلق حولة وكأنها تواسي به، خروجه لم يثني البرتغال عن تحقق إنجاز تاريخي والفوز باليورو، بعد هدف إيدير الذي دخل ليحقق لسيلساو اللقب على فرنسا المستضيفه، وتسقط دموع رونالدو فرحاً باللقب الاوروبي.



بوغبا وهيجواين

الأول وُصف بالخائن، والثاني الأغلى في العالم

اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين ينضم من فريق نابولي إلى يوفنتوس، مقابل 90 مليون يورو، في أغلى صفقة عرفها تاريخ الدوري الإيطالي ، وغضب عارم من جماهير النادي الجنوبي، الذي إعتبر اللاعب بالخائن بعد تفضيله الذهاب إلى نادي السيدة العجوز.



لم يكن إنتقل هيجواين الأكثر إثارة وضجة، فبعد إنتقال بول بوجبا لنادي مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 120 مليون يورو،ليصبح بذلك أغلى لاعب في العالم، الإنتقال الذي أحدث ضجة كبيرة في الصحافة العالمية بسبب المبلغ الذي إعتبره الإعلام مبالغ فيه.





نيمار سعيد بالانجاز الرازيلي الأولمبي



إنجاز طال إنتظاره في الالعاب الاولمبية

البرازيل تحقق إنجازها الذي طال إنتظاره يوم 21 أغسطس، بعد تحقيق بطولة كرة القدم الاولمبية بالتفوق على ألمانيا 5-4 بركلات الترجيح، ولعل هذا خفف قليلاً من سقوط السامبا المفجع أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014 في بيلو هوريزونتي، بذلك يحصل نيمار والبرازيل على الميدالية الذهبية ألأولى في تاريخها في الاولمبياد بعد أن أفلتت الذهبية من البرازيل ثلاث مرات في النهائي.