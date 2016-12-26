الى قادة القائمة المشتركة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا/ بقلم: د.صالح نجيدات

د. صالح نجيدات في مقاله:

كل مسيرة تحدث بها أخطاء هنا وهناك والعصمة لله وأنبيائه، ولكن هذه الاخطاء يجب أن لا تعرقل السير معا أو المس بالوحدة الوطنية التي جمعتكم في قائمة مشتركة في أحلك الظروف

واجب عليكم وأد الفتنة وهي ما زالت في مهدها، لأن هدف الفتنة تفريق المجتمع وتفتيت عرى الوصال بين مكوناته، وإثارة البلبلة والفوضى

تذكرون قصة الشيخ الذي أشرف على الموت، فنادى اولاده للجلوس حوله، وطلب منهم احضار حزمة من العيدان، وأخذ منها عيدانًا فرادا فاستطاع كسرها، ولكن عندما وضع العيدان في حزمة واحدة صعب كسرها. وقال لهم "إن تفرقتم ضعفتم وإن توحدتم قويتم فابقوا متحدين لتكونوا اقوياء".



كل مسيرة تحدث بها أخطاء هنا وهناك والعصمة لله وأنبيائه، ولكن هذه الاخطاء يجب أن لا تعرقل السير معا أو المس بالوحدة الوطنية التي جمعتكم في قائمة مشتركة في أحلك الظروف، وعليكم الحفاظ على هذه الوحدة وصونها، وهذا واجب وطني مقدس، ويجب عليكم ألا تسمحوا لكائن من كان بالمساس أو العبث بالنسيج الوطني. وإذا كانت حرية القول والعمل مكفولة للجميع، فإنّ ذلك لا يعني سوء استخدامها والإساءة لمجتمعنا وثوابته، بل الواجب أن يكون ذلك مدعاة لتوحيد الصفوف في مواجهة كل من يريد لهذا المجتمع سوءًا أو تفرقة بين أبنائه وتعكيرا لصفو العلاقات وزعزعة استقراره.

ولذلك واجب عليكم وأد الفتنة وهي ما زالت في مهدها، لأن هدف الفتنة تفريق المجتمع وتفتيت عرى الوصال بين مكوناته، وإثارة البلبلة والفوضى. وعليكم الكف عن المزايدات بالكلام، والحذر كل الحذر من سياسة "فرق تسد" واستخلاص العبر والدروس من ذلك، فهناك من يسعى إلى إثارة الفتنة وزرع بذور البغضاء بين الفرقاء، ومكونات المجتمع من عائلات وطوائف وأحزاب لتفتيت الوحدة، وعليكم أن لا تسمحوا لمن يتصيدون في المياه العكرة بتنفيذ مآربهم.

وضعوا نصب أعينكم فقط مصلحة مجتمعنا، ومن أجل ذلك سيروا بين قطرات المطر دون أن تتبللوا لان ظروف المرحلة حساسة وصعبة. فإن حصلت بعض السلبيات أو الاشكاليات، فاحصروها ولا تنجروا وراء العاطفة وتسببوا الفرقة والنزاع وعندها ستفشل جهودكم حتما، وعليكم علاج أي مشكلة تحدث بحكمة وبعقل رزين، ولا تسمحوا لأي جهة نشر الفتن والشائعات والقال والقيل، لأنّ الشائعات هي الوقود الذي يُصب لإشعال نيران الطائفية الحزبية. إنّ مجتمعكم موجود في سفينة واحدة، وأي منكم يثقب بطن السفينة سيغرق الجميع، فالحاضر حكم بيننا والمستقبل أمامنا والاستفادة من أخطاء الماضي واجب على الجميع.



عليكم ابراز أهمية الوحدة الوطنية بمفهومها الايجابي، والتي تحتاج منكم الى تبصر وتدبر لاستخراج الفوائد منها، فما أحوجنا في هذا الزمن الى تفعيل هذا المفهوم على أرض الواقع، ما بين اختلافات فكرية وعقائدية ، تحتاج منا الى المزيد من اليقظة والوحدة الوطنية، وعليكم الامتثال لقول الله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".