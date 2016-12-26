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رياضة وشباب رياضة عالمية زيدان يسعى لتعزيز صفوف ريال مدريد بالتعاقد مع ثلاثة نجوم خلال الصيف القادم

رياضة وشباب

ريال يسعى للتعاقد مع ثلاثة نجوم في الصيف القادم
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زيدان يسعى لتعزيز صفوف ريال مدريد بالتعاقد مع ثلاثة نجوم خلال الصيف القادم

الفريق الملكي بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد حددوا الصفقات التي تحتاجها قائمة الميرنجي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-26 12:14:19 A A

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع ثلاث لاعبين كبار خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد نهاية العقوبة الموقعة على الفريق من قبل الفيفا والتي تنتهي مع اليوم الأخير من شهر يناير المقبل.


زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إدارة الفريق الملكي بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد حددوا الصفقات التي تحتاجها قائمة الميرنجي.

وقالت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن قلعة السانتياجو برنابيو تريد استقدام كل من باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس مهاجم بوروسيا دورتموند بيير أوباميانج بالإضافة إلى حارس تشيلسي تيبو كورتوا.

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