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ينتابك اليوم بعض الخمول والكسل

مولود برج الحوت ينتابك بعض الخمول والكسل، ربما عليك ان تفكّر بأخذ إجازة لفترة معيّنة.

مهنيًّا: فرصة عمل جديدة بانتظارك، لا تتردّد اغتنمها!

عاطفيًّا: لا تدخل في علاقة عاطفيّة جديدة لأنّه لم يمض الكثير من الوقت على انتهاء علاقتك السابقة، تروّى قليلًا.

صحّيًّا: عليك ان تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأن الوزن الزائد يضرّك كثيراً ويسبب لك الكثير من المشكلات.