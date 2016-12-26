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ابراج الحوت ينتابك اليوم بعض الخمول والكسل

ابراج

برج الحوت 26.12.2016
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ينتابك اليوم بعض الخمول والكسل

مولود برج الحوت ينتابك بعض الخمول والكسل، ربما عليك ان تفكّر بأخذ إجازة لفترة معيّنة.
مهنيًّا: فرصة عمل جديدة بانتظارك، لا تتردّد اغتنمها!
عاطفيًّا: لا تدخل في علاقة عاطفيّة جديدة لأنّه لم يمض الكثير من الوقت على انتهاء علاقتك السابقة، تروّى قليلًا.
صحّيًّا: عليك ان تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأن الوزن الزائد يضرّك كثيراً ويسبب لك الكثير من المشكلات.

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نشر: 2016-12-26 08:39:36 A A
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