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رياضة وشباب رياضة عالمية أليجري يطلب تدعيم صفوف يوفنتوس بلاعبي خط وسط

رياضة وشباب

أليجري يطلب تدعيم صفوف يوفنتوس
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أليجري يطلب تدعيم صفوف يوفنتوس بلاعبي خط وسط

 أليجري طلب التعاقد مع الشاب كورينتين توليسو، لاعب وسط ليون الفرنسي، والذي يراقبه البيانكونيري منذ عدة أشهر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-26 12:13:44 A A

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ماسمليانو أليجري، المدير الفني ل يوفنتوس ، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع ثنائي في وسط الملعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة.


ماسمليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس

وأكدت صحيفة "لاجزيتا ديلو سبورت"، أن أليجري طلب من إدارة ناديه التعاقد مع البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب وسط زينت الروسي، والذي كان قريبًا من ارتداء قميص الفريق الصيف الماضي، لولا مماطلة النادي الروسي في الدقائق الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

كما أشارت إلى أن أليجري طلب التعاقد مع الشاب كورينتين توليسو، لاعب وسط ليون الفرنسي، والذي يراقبه البيانكونيري منذ عدة أشهر.

ومن المقرر أن ينضم الأرجنتيني بينتانكور إلى صفوف يوفنتوس الصيف المقبل، قادما من نادي بوكاجونيورز الأرجنتيني.

ويحاول يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي، تعويض رحيل لاعبه الفرنسي بول بوجبا عن الفريق الصيف الماضي، بضم عدة لاعبين قادرين على اللعب في مراكز مختلفة بخط الوسط.

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