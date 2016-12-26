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رياضة وشباب رياضة محلية انضمام المهاجم محمد عواد الى فريق هبوعيل باقة الغربية

رياضة وشباب

المثلث الشمالي محمد عواد الى هبوعيل باقة الغربية
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انضمام المهاجم محمد عواد الى فريق هبوعيل باقة الغربية

ينضم محمد عواد بذلك الى صانع الألعاب يحيئيل تساجاي القادم مع المدرب الجديد تساحي طيار

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-26 07:29:37 A A

انضم المهاجم الطمراوي محمد عواد الى صفوف فريق هبوعيل باقة الغربية ، على أن تكون باكورة مبارياته أمام فريق هبوعيل عماد اكسال، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.


خلال الاتفاق مع الاعب
وينضم محمد عواد بذلك الى صانع الألعاب يحيئيل تساجاي القادم مع المدرب الجديد تساحي طيار، مع الاشارة الى أنه سجل هدف الفريق الوحيد خلال الخسارة أمام فريق مكابي دالية الكرمل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وهناك اهتمام لدى مسؤولي فريق باقة الغربية بضم اللاعبين يوسف أبو لبن وفراس عوض ورافيد جازال، حيث تجرى مفاوضات متقدمة معهم.
 

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