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رياضة وشباب رياضة محلية الليلة: أبناء سخنين في ضيافة مكابي حيفا ضمن ختام الأسبوع الـ15 في العليا

رياضة وشباب

سخنين والمنطقة الليلة: أبناء سخنين في ضيافة مكابي حيفا
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الليلة: أبناء سخنين في ضيافة مكابي حيفا ضمن ختام الأسبوع الـ15 في العليا

 

تجرى المباراة مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة والنصف على استاد سامي عوفر

سوف يخوض الفريق السخنيني هذه المباراة بأقوى تشكيلة له، فهناك كادر كامل من اللاعبين تحت تصرف المدرب يوسي أبو كسيس

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-26 07:29:38 A A

تختتم مباريات الأسبوع الخامس عشر في دوري الدرجة العليا بلقاء فريقي مكابي حيفا واتحاد أبناء سخنين ، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة والنصف على استاد سامي عوفر.


المهاجم البرازيلي جورجينيو - أرشيف

ويدخلها فريق اتحاد أبناء سخنين بعد انهائه مباراة ثالثة على التوالي بالتعادل وبنفس النتيجة (1-1)، حيث كانت هذه المرة أمام فريق بني يهودا تل أبيب. وللمرة الثالثة على التوالي يسجل قلب الدفاع أفراهان باس هدف السخنينيين!. وقد تم استبعاد اللاعب عطاء جبر من القائمة المستدعاة للفريق الحيفاوي، بسبب تهجمه على أحد الصحفيين خلال التدريب الختامي قبل المباراة.

وسوف يخوض الفريق السخنيني هذه المباراة بأقوى تشكيلة له، فهناك كادر كامل من اللاعبين تحت تصرف المدرب يوسي أبو كسيس، ومن بين اللاعبين المهاجم البرازيلي جورجينيو، اذ سوف يشارك أساسيا بعد تعافيه من الاصابة، علما أنه سجل هدف التعادل لبني يهودا بالخطأ في مرمى فريقه. ولا يخفى على أحد اهتمام الحيفاويين بضم جورجينيو خلال فترة التنقلات الشتوية أو الصيفية.
 

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