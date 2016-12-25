رئيس الوزراء نتنياهو يكرم ضباط الموساد المتفوقين‎

تم تكريم ضباط تحليل وخبراء تكنولوجيا حيث ارتكزت مراسم التكريم هذا العام على دمج جميع قدرات الموساد في المجال العملياتي والتكنولوجي والتحليلي واللوجستي

وصل بيان من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي جاء فيه :"منح رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الموساد هذا المساء شهادات تقدير ل-12 ضابطا وضابطة في الموساد تفوقوا في عملهم خلال العام 2016. وتم اختيار الضباط المتفوقين من قبل مدراء الموساد الكباروذلك على أساس عملهم الملموس ومساهمتهم الفريدة من نوعها في تعزيز أمن إسرائيل ".

وتابع البيان:" تلقت امرأتان تميزتا بشجاعتهما وبقدراتهما شهادتي تقدير. كما تم تكريم ضباط تحليل وخبراء تكنولوجيا حيث ارتكزت مراسم التكريم هذا العام على دمج جميع قدرات الموساد في المجال العملياتي والتكنولوجي والتحليلي واللوجستي. دمج جميع هذه المجالات يمكّن من خلال الشجاعة والخلاقة والعزيمة القيام بأي مهمة وفي أي مكان وذلك لتحقيق غاية الموساد وهي تعزيز أمن إسرائيل.وقال رئيس الوزراء نتنياهو: "تقدم إليَ توصيات بتنفيذ عمليات تتحلى بالجرأة وبالخيال وبمخاطر ليست بقليلة ولكنها محسوبة. وأنتم تتجرؤون وكلنا ننتصر وهذا يحدث أكثر وأكثر. وعلى الساحة الاستخباراتية نخوض حملة معقدة جدا وتوجد فيها مقومات تكنولوجية وبشرية وهناك ضرورة للدمج بينها وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه. أنتم تقدمون معلومات استخباراتية حيوية لأمن إسرائيل ولمستقبلها. "ستخوض الحرب بالحيل", هذا ما كتب في التوراة, ولكن أضيف أيضا أن "من خلال الحيل تتجنب الحرب" ونحن نبارَك بأنشطتكم بشكل مستمر".