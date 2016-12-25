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أخبار محليات قلنسوة: الامطار تغرق شارع صلاح الدين في المدينة والاهالي يتذمرون

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المثلث الجنوبي قلنسوة: الامطار تغرق شارع صلاح الدين والاهالي يتذمرون
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قلنسوة: الامطار تغرق شارع صلاح الدين في المدينة والاهالي يتذمرون

طالب سكان المدينة العمل على معالجة الخلل وباسرع وقت ممكن

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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-25 22:33:32 A A

تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت خلال ساعات الليل الى غرق الشارع القريب من مسجد صلاح الدين في مدينة قلنسوة، مما عطل حركة السير والمشاه.جدير بالذكر ان هذا الشارع بالتحديد يغرق دائما عند هطول الامطار، وقد طالب سكان المدينة العمل على معالجة الخلل وباسرع وقت ممكن؛ مشيرين " الى ان الامطار ستهطل هلى مدار ايام، وسيسبب فيضانات مستمرة اذا بقي الحال على ما هو".  

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