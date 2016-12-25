المثلث الجنوبي قلنسوة: الامطار تغرق شارع صلاح الدين والاهالي يتذمرون
قلنسوة: الامطار تغرق شارع صلاح الدين في المدينة والاهالي يتذمرون
طالب سكان المدينة العمل على معالجة الخلل وباسرع وقت ممكن
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تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت خلال ساعات الليل الى غرق الشارع القريب من مسجد صلاح الدين في مدينة قلنسوة، مما عطل حركة السير والمشاه.جدير بالذكر ان هذا الشارع بالتحديد يغرق دائما عند هطول الامطار، وقد طالب سكان المدينة العمل على معالجة الخلل وباسرع وقت ممكن؛ مشيرين " الى ان الامطار ستهطل هلى مدار ايام، وسيسبب فيضانات مستمرة اذا بقي الحال على ما هو".
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