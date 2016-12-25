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رياضة وشباب رياضة عالمية إنيستا يتوقع فوز برشلونة بالكثير من الألقاب في 2017

رياضة وشباب

إنيستا يتوقع فوز برشلونة بالكثير من الألقاب في 2017
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إنيستا يتوقع فوز برشلونة بالكثير من الألقاب في 2017

 عام 2017 قد يحمل الكثير لبرشلونة وقد نفوز بالكثير من الألقاب ، سيكون شيء رائع إذا حصدنا جميع البطولات ، نعرف جيداً أن الفوز دائماً بكل بطولة هو شيء صعب لكن نحن سنحاول تحقيق ذلك لأن نمتلك الفريق القادر على القيام بهذا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-25 22:09:45 A A

يرى نجم برشلونة أندريس إنيستا أن فريقه قد يحقق الكثير من البطولات في العام الجديد مؤكداً على رغبته في الاستمرار ضمن صفوف النادي الكتالوني.حيث قال إنيستا في حديثه مع صحيفة موندو ديبورتيفو “تعاقدي مع برشلونة سوف ينتهي في عام 2018 ، لكني أريد الاستمرار مع الفريق بعد ذلك ، لكني على علم أن الأداء هو الفيصل”.


وأضاف “عام 2017 قد يحمل الكثير لبرشلونة وقد نفوز بالكثير من الألقاب ، سيكون شيء رائع إذا حصدنا جميع البطولات ، نعرف جيداً أن الفوز دائماً بكل بطولة هو شيء صعب لكن نحن سنحاول تحقيق ذلك لأن نمتلك الفريق القادر على القيام بهذا”.

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