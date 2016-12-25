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أخبار عربية وعالمية ألمانيا تدافع عن قرار إدانة بناء المستوطنات: ينسجم مع موقفنا المعلن منذ فترة طويلة

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ألمانيا تدافع عن قرار إدانة بناء المستوطنات
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ألمانيا تدافع عن قرار إدانة بناء المستوطنات: ينسجم مع موقفنا المعلن منذ فترة طويلة

 

 شتاينماير كتب على حسابه على موقع (فيسبوك) أن مجلس الأمن الدولي أكد مرة أخرى على الموقف الذي تتبناه الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-25 22:00:18 A A

أعرب وزير الخارجية الألماني، فرانك - فالتر شتاينماير، عن تأييده للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مؤخرا بإدانة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية .

 

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (بيلد) الألمانية مساء الأحد أن شتاينماير كتب على حسابه على موقع (فيسبوك) أن مجلس الأمن الدولي أكد "مرة أخرى على الموقف الذي تتبناه الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة".وتابع شتاينماير أن "بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة يعوق فرص عملية السلام ويهدد مبدأ حل الدولتين".
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر مساء أول أمس الجمعة القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".وجاء صدور القرار بموافقة 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

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