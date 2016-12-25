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جامعات / مدارس اخبار المدارس توزيع بطاقة هوية لطلاب العواشر في ثانوية مشيرفة الشاملة

جامعات / مدارس

وادي عارة توزيع الهويات في ثانوية مشيرفة الشاملة
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توزيع بطاقة هوية لطلاب العواشر في ثانوية مشيرفة الشاملة

تحدث مدير المدرسة د. عبد الكريم اغبارية عن اهمية الهوية وما تتضمنه من معان عديدة بالنسبة للطلاب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-25 18:10:57 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن ثانوية مشيرفة الشاملة، جاء فيه:"قامت أسرة مدرسة مشيرفة الشاملة،  بالتعاون مع مندوب فرع وزارة الداخلية في منطقة العفولة، السيد حازم زعبي وبمشاركة مدير قسم المعارف في المجلس المحلي، السيد توفيق جبارين، والسيد علي طه مدير الامن والامان في السلطة المحلية طلعة عارة بتوزيع بطاقات هوية لطلاب طبقة العواشر وذلك يوم الثلاثاء".


خلال توزيع بطاقات الهوية في المدرسة

وزاد البيان:"وتحدث مدير المدرسة د. عبد الكريم اغبارية عن اهمية الهوية وما تتضمنه من معان عديدة بالنسبة للطلاب، كما وتقدم بالشكر الجزيل للسيد حازم زعبي على مساهمته في تسهيل إصدار بطاقات الهوية لطلاب المدرسة الذين بدورهم قدموا الشكر والعرفان له. ومن ثم تحدث مدير قسم المعارف السيد توفيق جبارين عن أهمية المواطنة ودلالاتها المختلفة وتوقعات المجتمع المدرسي والمحلي من طلابنا متمنيين لهم النجاح الدائم"، إلى هنا البيان.

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