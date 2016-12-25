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فنانين فن محلي لحن الوفاء..مقطوعة موسيقية جديدة بمناسبة الأعياد المجيدة

فنانين

الناصرة والقضاء مقطوعة موسيقية جديدة بمناسبة الأعياد المجيدة
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لحن الوفاء..مقطوعة موسيقية جديدة بمناسبة الأعياد المجيدة

الملحن فؤاد أبو نصار ابن مدينة الناصرة:

 ألفت اللحن قبل ثلاث سنوات، وبقي على الرف حتى سنحت الظروف، وقررت تقديمه الان بفترة الأعياد كونها فرصة جميلة لأطلق بها موسيقتي

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ليدي كل العرب
نشر: 2016-12-25 18:06:51 A A

يطل علينا الملحن فؤاد أبو نصار ابن مدينة الناصرة، بمقطوعة موسيقية من الزمن الجميل تحمل عنوان "لحن الوفاء" وهي موسيقى على قالب إيقاع "الفالس" وبها ثلاثة مقامات النهاوند، والحجاز والراست وتمزج بين موسيقى الطرب والمرحة.


الزميل شادي بلان يحاور فؤاد أبو نصار

درس أبو نصار، موسيقى لمدة سبع سنوات في معاهد موسيقية مختلفة، وهو عازف عود محترف، ومؤلف كلمات ونصوص للأغاني، كان قد درس اللغة العربية في بداية مشواره.

وقال أبو نصار:" ألفت اللحن قبل ثلاث سنوات، وبقي على الرف حتى سنحت الظروف، وقررت تقديمه الان بفترة الأعياد كونها فرصة جميلة لأطلق بها موسيقتي. وانهيت تسجيلها في هذه الأيام في أستوديو معين شعيب والذي قام بتوزيع الموسيقي أيضا". وتابع:"الموسيقى هي شغفي ونصفي الاخر، وتأليف اللحن هو موهبة والتزام وإصرار".

وكان قد لحّن أبو نصار في الماضي المقطوعة الموسيقية الأولى قبل أربع سنوات قصيدة "صلاة الى العام الجديد" لفهد أبوخضرة وغنتها الفنانة جورجيت نوفي. وعن إختياره لعنوان المقطوعة الموسيقية "لحن الوفاْء" قال:"يعبر العنوان عن الوفاء لكل أمر وشيء جميل وايجابي في الحياة. وبهذه المناسبة السعيدة والاعياد المجيدة وراس السنة على الأبواب، أهدي هذا اللحن للناس وأقول للجميع كل عام وأنتم بخير ينعاد عليكم بالصحة والسعادة".

 

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