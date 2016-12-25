بين انتخاب ترامب وانقلاب تركيا والإرهاب في أوروبا.. إليكم أهم أحداث العالم خلال 2016

ها هو عام 2016 ينقضي بحلوه ومره، ليسطّر للتاريخ أحداث ًا مهمة شهدها العالم . وأبرزها إستمرار مسلسل الدم والإرهاب للأسف الشديد، كما انها سنة عرفت موت شخصيات مشهورة، وكان للسياسة نصيب فيها حيث سيطرت الإنتخابات الأمريكية على أجندة الإعلام، كما وتخلل هذا العام منعرجات عدة كان لها أثر كبير.

اليكم أهم 10 أحداث شهدها العام 2016:

دونالد ترمب الرئيس المثير للجدل يتوّج بشخصية العام

تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، في العام 2016 كان لها صدى كبيرًا حيث أصبحت تصريحاته المثيرة للجدل، على كل لسان في العالم، البعض إعتبرها عنصرية، والبعض إعتبرها قوة شخصية، لكنه في النهاية إستطاع التغلب على منافسته هيلاري كلينتون ودخل إلى البيت الأبيض كرئيس الولايات المتحدة الأميركية الـ45 ، بل وإستطاع أن يفوز ايضًا بلقب شخصية العام، التي تمنحها مجلة تايم الإخبارية الصادرة في الولايات المتحدة، لشخص متميز، يؤثر على أحداث العالم بغض النظر إن كان ذلك سلبًا أو إيجابًا!

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

شهدت المملكة المتحدة/بريطانيا قرارًا تاريخيًا بعد أن صوت 51.9% من الناخبين البريطانيين لخروج المملكة من الإتحاد الاوروبي، الأمر الذي يعد الحدث الأبرز إقتصاديًا في هذا العام. فبعد 43 عامًا من العضوية للمملكة المتحدة، لم يعجب القرار الكثيرون فقد عبر 48.1% من الناس عن تأييدهم البقاء في الإتحاد، ولكن إنتهى المطاف بتمرير القرار وإستقالة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

مسلسل الدم والإرهاب مستمر في 2016

ربما يكون هو الحدث الإبرز هذا العام وإن كنا قد إعتدنا على سماع اخبار الدم والإرهاب كل صباح، فمسلسل التفجيرات الإرهابية إستمر خلال سنة 2016 ولم يتوقف بل وإزدات الوتيره عن سنوات سابقة وما شهدته مدينة بروكسل من تفجيرات في شهر مارس الماضي كان مروعًا، حيث قتل 34 شخصاً، في تفجيرين وقع الأول في مطار بروكسل، وإثنين في محطتين للمترو في العاصمة البلجيكية. ولو عدنا بالزمن لأحداث العام من التفجيرات والاعتداءات الإرهابية فسيطول الحديث عنها، من تفجيرات تركيا إلى أميركا والعديد من دول العالم، ولكن ربما يكون الهجوم الأعنف هو الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية والذي سيظل راسخاً في ذاكرة الجميع، فقد قتل حوال 84 شخصًأ، عقب إندفاع شاحنة بإتجاه الناس الذين كانوا محتشدين لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني، وقبل إسبوع يتكرر المشهد في مدينة برلين الألمانية ليوقع العديد من القتل ى والجرحى.

الأسطورة محمد علي كلاي

ودع اعالم في عام 2016 واحدة من أبرز الشخصيات التي عرفت بفنها النبيل وقصصها الإنسانية، فقد توفي بطل حلبات الملاكمة، الأسطورة محمد علي كلاي، وعقب إعلان وفاته إنفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بصوره. حيث أنه لم يكن ملاكمًا وحسب، بل كان حكيماً ولديه رؤية وقناعات لاقت إعجاب شعوب العالم على اختلاف توجهاتهم وجنسياتهم.

وفاة الزعيم الشيوعي الكوبي فيدال كاسترو

من الشخصيات البارزة التي غيّبها الموت أيضا كانت الرئيس الكوبي الشيوعي، فيدال كاسترو، الذي حكم كوبا 49 عاماً حيث جمع بين الكاريزما والقبضة الحديدية، فأقام دولة الحزب الواحد، وأصبح شخصية رئيسية في الحرب الباردة.

وعرف فيدل كاسترو، الذي توفي عن عمر يناهز 90 عاماً بأنه الرجل الذي أدخل نصف الكرة الأرضية الغربية في الحرب الباردة عام 1959، ومن ثم تحدى الولايات المتحدة الأميركية لقرابة نصف القرن، معاصراً 11 رئيساً أميركياً، كما أنه الشخص نفسه الذي دفع العالم إلى حافة الحرب النووية.

حوادث الطائرات لها نصيب في هذا العام

تحطم الطائرة المصرية وعلى متنها 66 شخصًا أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، كان له نصيب هو الآخر في إستقطاب اهتمام وسائل الإعلام. حيث أعلنت السلطات المصرية مؤخراً أنها عثرت على مواد متفجرة على جثامين ضحايا الطائرة.



وفي حادثة أخرى هزّت العالم، كانت وفاة لاعبي فريق كرة القدم شابكوينسي البرازيلي في تحطم طائرتهم التي أقلعت من بوليفيا، الخبر الذي هز العالم الرياضي بشكل خاص بعد أن راح ضيحته 76 شخصًا كانوا متجهين لخوض مباراة كأس "سود أمريكانا".

ألعاب ريو تعطي فسحة أمل

في وسط الأحداث المأساوية التي شهدها العالم جاءت منافسات النسخة دورة الألعاب الأولمبيةالـ31 ، والتي أقيمت في ريو دي جنيرو البرازيلية، في شهر أغسطس الماضي، كفسحة أمل للخروج من جو التوتر والحروب والدمار، وتخللها العديد من المواقف والطرائف وكذا الغرائب، التي شدت أنظار متابعي فعاليات تلك البطولة الكبرى. أبرزها ربما قصة الحب بين الرياضيين الصينيين التي تكللت بخطوبة على منصة التتويج.

صورة الطفل السوري عمران تهز العالم



نتيجة للدمار الذي حصل في حلب، ظهرت صورة أبكت العالم من تسجيل بثه ناشطون سوريون صدم المتابعين، وهي صورة الطفل عمران دقنيش، ابن الخمسة أعوام، وهو يجلس في سيارة إسعاف بعد أن أنقذته الطواقم من تحت ركام منزله المُدمّر. ملامحه البريئة التي لم تكن تستوعب ربما ما يجري حوله هزت العالم، حيث بدا الطفل جالساً بهدوء، ووجهه مغطى بالغبار والدماء، في مقعد سيارة الإسعاف يتحسس جراحه وبالكاد يفتح عينيه، قبل أن يُحضر المسعفون بقية الناجين من أفراد أسرته إلى ذات السيارة.





مكالمة أردوغان عقب إعلان انقلاب تركيا العسكري الفاشل

من اللحظات التي سيخلدها التاريخ أيضًا، خبرعاجل ومفاجئ قرأته مذيعة شقراء على قناة تي آر تي التركية يفيد بنجاح محاولة انقلاب على النظام الحاكم بتركيا، وسرعان ما طل الرئيس التركي رجب طيب اردوجان في سابقة من نوعها عبر أحد تطبيقات التواصل الخاصة بشركة أبل وهو "فايس تايم"، اتهم من خلاله ما سمّاه بالكيان الموازي قاصداً رجل الدين فتح الله غولن الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً له، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. كما دعا أردوغان الشعب التركي إلى هبة حاشدة في الشوارع والميادين للاعتراض على ما حدث وهو ما دفع الشعب للنزول إلى الشوارع وإفشال الإنقلاب.

2016 ينتهي بعملية إغتيال

نهاية هذه السنة لم تختلف عن بدايتها الدموية كثيراً، فقبل حوالي أسبوع، ضجت منابر الإعلام بخبر إغتيال السفير الروسي في أنقرة، بعد إطلاق نار استهدفه خلال زيارته لمعرض فني بالعاصمة التركية. لم يكن هذا الاغتيال ليأخذ كل هذا الزخم لولا الصورة التي انتشرت لحظتها كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي بعدها الفيديو موثقاً لعملية الاغتيال.