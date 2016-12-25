فيديو لا يصدّق: نجاة طفل رضيع من موت محقق!!!

يظهر الفيديو نجاة طفل رضيع داخل عربته بعد أن صدمته شاحنة ، وصورت كاميرات المراقبة والدة الطفل كانت تجر العربة في الشارع بعد أني أضيء الضوء الأخضر للمشاة، ولكن الشاحنة كانت مسرعة ولم تتوقف عند الشارة الحمراء فصدمت العربة التي تحطمت تحت عجلاتها ولكن مشيئة الله كانت أقوى من كل الاحتمالات السيئة، فنجا الطفل بأعجوبة، ومن شدّة تأثر الأم بدأت بضرب سائق الشاحنة الذي أوقف شاحنته بعد الحادث على الفور وهرع لإنقاذ الطفل.