سيرين عبد النور في ليلة الميلاد: بنتي كبرت

لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستجرام وتويتر، عدة صور من خلال العشاء الاحتفالي بليلة الميلاد المجيد.



سيرين وابنتها

وكان أبرز هذه الصور هي صورتها مع ابنتها التي اجتاحت مواقع التواصل بقوة، ونالت إعجاب جميع المتابعين والمحبين، حيث قالت سيرين عبد النور معبرة عن فرحتها بابنتها: بنتي كبرت.