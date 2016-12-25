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فنانين فن عربي سيرين عبد النور في ليلة الميلاد: بنتي كبرت

فنانين

سيرين عبد النور في ليلة الميلاد: بنتي كبرت
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سيرين عبد النور في ليلة الميلاد: بنتي كبرت

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2016-12-25 18:39:52 A A

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستجرام وتويتر، عدة صور من خلال العشاء الاحتفالي بليلة الميلاد المجيد.


سيرين وابنتها 

وكان أبرز هذه الصور هي صورتها مع ابنتها التي اجتاحت مواقع التواصل بقوة، ونالت إعجاب جميع المتابعين والمحبين، حيث قالت سيرين عبد النور معبرة عن فرحتها بابنتها: بنتي كبرت. 

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