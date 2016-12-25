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ليلة ميلاد دافئة في منزل آل بطرس

احتفلت الفنانة اللبنانية الملتزمة جوليا بطرس وسط عائلتها المكوناة من زوجها وزير التربية والتعليم السابق الياس بو صعب وولديها، إضافة إلى شقيقها الملحن زياد بطرس وشقيقتها صوفي بطرس وعائلتها ووالدها ووالدتها، بميلاد السيّد المسيح في حفل دافئ جمعهم على سفرة واحدة.



جوليا.. زياد.. صوفي بطرس

ونشرت بطرس بعض الصور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي لاقت إعجاب جميع المعجبين والمحبين من جميع أنحاء العالم، والذي أثنوا على إطلالتها وتمنوا لها ولعائلتها عيدًا سعيدًا.

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