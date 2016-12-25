المتسابقة غير المتأهلة كاميليا ورد: شكرًا لظلمك يا ملكة

كاميليا ورد المتسابقة في برنامج أراب أيدول هاجمت أحلام بعد خروجها من البرنامج

لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...

خرجت كاميليا ورد المتسابقة في برنامج أراب أيدول من البرنامج بعد اختيار أحلام للمتسابق الأردني المنافس، وبما أنّ كاميليا لم تكن تتوقع خروجها، ففجّرت غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروجها من البرنامج، حيث نشرت سلسلة تغريدات قالت في إحداها: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك صدقيني ظلمك ليا ودعوتي رح تاخد منك اغلي شئ تملكيه متل ماحاولتي تاخدي مني اكتر شئ بحبو#كاميليا_ورد".



كاميليا

وقد نشرت كاميليا على الإنستجرام صورةً، عبارة عن رسالة إلى جمهورها علّقت عليها بالقول: "شكراً لظلمك يا ملكة"، وأضافت: "شكراً لكم أحبابي على التصويت، وبعتذر منكم دفعتوا مصاريكم على أمل التأهل بالتصويت، لكن للأسف". وأضافت: "شكراً لكم من القلب إنتم فقط اللي قدرتوا تفرحوا قلبي بمحبتكم... فقط أقول شكراً للملكة أحلام".