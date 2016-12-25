اغلاق
اغلاق
تكنولوجيا شبكات اجتماعية سامسونج تطلق أخف لاب توب في العالم

تكنولوجيا

سامسونج تطلق أخف لاب توب في العالم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

سامسونج تطلق أخف لاب توب في العالم

أوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن وزن اللاب توب الجديد لا يتعدى 820 جرامًا

تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا! مفاجأة من ماكدونالدز تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2016-12-26 08:54:59 A A

كشفت شركة سامسونج النقاب عن أخف لاب توب في العالم من خلال تقديم موديل جديد بشاشة 13.3 بوصة من سلسلة "لاب توب 9"، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات "CES" المقبل.


صورة توضيحية

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن وزن اللاب توب الجديد لا يتعدى 820 جرامًا، ويتمتع بشاشة قياس 13.3 بوصة، وبدقة وضوح 1920×1080 بكسل، ويقل بمقدار 100 جرام، مقارنة بجهاز شركة "أبل" ماك بوك المشابه.

كما أن الموديل 15 بوصة يأتي بوزن أقل من واحد كيلوجرام، وذلك بفضل تصنيع جسم أجهزة اللاب توب الجديدة من التيتانيوم، ويبلغ سُمك أجهزة سامسونج الجديدة 13.9 و14.9 مم، وتعتمد على نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز الجديد.

وإذا رغب المستخدم في استعمال اللاب توب لمدة أكثر من ساعتين فإنه يتعين عليه شحن البطارية لمدة 20 دقيقة فقط. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لأجهزة اللاب توب الجديدة من "سامسونج" على معالجات إنتل كور i5 أو i7، مع ذاكرة وصول عشوائي بسَعة 8 أو 16 جيجابايت، وتزخر الأجهزة الجديدة بأقراص الحالة الساكنة "SSD" بسعة 256 جيجابايت، مع توفير دعم شبكة "WLAN" اللاسلكية (802.11 ac) وتقنية البلوتوث 4.1 وكذلك مستشعر بصمة الأصابع مع دعم وظيفة ويندوز "Hello".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تشييع جثمان الدكتور عبد القادر الحسيني في الناصرة | [357 قراءة]
2 عودة: غطاس تورط وارتكب مخالفة غير مقبولة علينا | [269 قراءة]
3 لائحة إتهام: أب من رهط ضرب إبنته لأنها رفضت الزواج | [223 قراءة]
4 أهم 10 أحداث شهدها العالم خلال 2016 | [214 قراءة]
5 فيديو: حفل زفاف يتحول إلى كارثة | [209 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 مدرسة المتنبّي في حيفا تقيم سوق العطاء | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب