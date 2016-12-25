سامسونج تطلق أخف لاب توب في العالم

أوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن وزن اللاب توب الجديد لا يتعدى 820 جرامًا



كشفت شركة سامسونج النقاب عن أخف لاب توب في العالم من خلال تقديم موديل جديد بشاشة 13.3 بوصة من سلسلة "لاب توب 9"، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات "CES" المقبل.





صورة توضيحية



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن وزن اللاب توب الجديد لا يتعدى 820 جرامًا، ويتمتع بشاشة قياس 13.3 بوصة، وبدقة وضوح 1920×1080 بكسل، ويقل بمقدار 100 جرام، مقارنة بجهاز شركة "أبل" ماك بوك المشابه.

كما أن الموديل 15 بوصة يأتي بوزن أقل من واحد كيلوجرام، وذلك بفضل تصنيع جسم أجهزة اللاب توب الجديدة من التيتانيوم، ويبلغ سُمك أجهزة سامسونج الجديدة 13.9 و14.9 مم، وتعتمد على نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز الجديد.

وإذا رغب المستخدم في استعمال اللاب توب لمدة أكثر من ساعتين فإنه يتعين عليه شحن البطارية لمدة 20 دقيقة فقط. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لأجهزة اللاب توب الجديدة من "سامسونج" على معالجات إنتل كور i5 أو i7، مع ذاكرة وصول عشوائي بسَعة 8 أو 16 جيجابايت، وتزخر الأجهزة الجديدة بأقراص الحالة الساكنة "SSD" بسعة 256 جيجابايت، مع توفير دعم شبكة "WLAN" اللاسلكية (802.11 ac) وتقنية البلوتوث 4.1 وكذلك مستشعر بصمة الأصابع مع دعم وظيفة ويندوز "Hello".