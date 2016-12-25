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انتقام اوباما الوداعي/ بقلم: عبد الباري عطوان

عبد الباري عطوان في مقاله:

اختتم اوباما ولايته الثانية والأخيرة باستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يدينه، أي الاستيطان، ويطالب بوقفه فورًا



لا نعتقد ان الدول الاربع فنزويلا وماليزيا والسنغال ونيوزيلاندا، قررت النزول الى ساحة التحدي، وتبني طرح مشروع القرار على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه في الموعد المقرر دون تشجيع من البيت الأبيض، وبإيعاز من الرئيس اوباما شخصيا

الدول الاربع التي تبنت مشروع القرار الامني، وجميعها غير عربية، وان كانت اثنتان منها اسلامية، وجهت "طعنة كرامة" قوية، ليس الى اسرائيل، وانما الى الحكومات العربية ايضا، والحكومة المصرية بالذات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2016-12-25 11:41:02 A نشر: 2016-12-25 11:41:02 A