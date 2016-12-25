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رياضة وشباب رياضة عالمية باريس سان جيرمان يرصد مبلغا كبيرا لضم فيجل موهبة دورتموند

رياضة وشباب

سان جيرمان يرصد مبلغا كبيرا لضم فيجل موهبة دورتموند
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باريس سان جيرمان يرصد مبلغا كبيرا لضم فيجل موهبة دورتموند

 ناديي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني يتصارعان على ضم الموهبة الألمانية مع باريس سان جيرمان.

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-25 18:38:32 A A

أكدت تقارير اعلامية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع جوليان فيجل، لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني.


من اليمين: جوليان فيجل

وذكر موقع "buzzsport"، الفرنسي نقلا عن الصحف الألمانية، أن فريق العاصمة الفرنسية كان يرصد 40 مليون يورو الصيف الماضي لضم فيجل البالغ من العمر 21 عامًا إلا أن دورتموند رفض العرض آنذاك.

ذلك الأمر دفع باريس سان جيرمان لزيادة المقابل المالي إلى 60 مليون يورو من أجل دعم وسط ملعبه خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ناديي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني يتصارعان على ضم الموهبة الألمانية مع باريس سان جيرمان.

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