حيفا: لائحة اتهام ضد مشتبهين عربيين بالنصب والإحتيال بمئات آلاف الشواقل

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

وتم التوصل الى اعتقال المشتبهين الشريكين قبل نحو 10 أيام مع تمديد فترة اعتقالهما للمرة تلو الأخرى حتى تشكيل الشرطة قاعدة ادلة ضدهما وبالتالي الاستعداد للتقدم اليوم في لائحة الاتهام

عممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب، جاء فيه: "مع إنتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف إعتقال مواطنين عربيين من حيفا (24 و 43 عامًا) بملف نصب واحتيال، من المقرر التقدم اليوم الاحد من قبل النيابة العامة بلائحة اتهام ضدهما" كما جاء في البيان.



وأضافت السمري في بيانها: "هذا، ووفقا للشبهات قام المشتبهين في 4 مناسبات مختلفة بصفقات بيع وشراء سيارات فارهة ثمينة من خلال عمليات نصب واحتيال على اصحاب السيارات من المواطنين الابرياء الذين عرضوا سياراتهم للبيع وتخللها وعلى ما يبدو قيامهما في تزييف اوراق ومستندات وانتحال شخصية اخرى وتزييف شيكات مصرفية التابعة لبنك البريد وغيرها وذلك خلال فترة شهر اكتوبر الفائت بمئات آلاف الشواقل، وبما يقدر إجمالية بما يفوق مبلغ 300 ألف شاقل ومن ثم قيامهما في تحويل ملكية السيارات وفي نفس يوم صفقة الشراء الى كراجات بيع وشراء سيارات خاصة بالشمال حتى توصل وادراك الضحايا بعد ايام عمل الى ان الشيكات المصرفية مزيفة وتم تحويل مركباتهم لجهات مجهولة" كما جاء في البيان.

واختتمت السمري بيانها: "هذا، وتم التوصل الى اعتقال المشتبهين الشريكين قبل نحو 10 أيام مع تمديد فترة اعتقالهما للمرة تلو الأخرى حتى تشكيل الشرطة قاعدة ادلة ضدهما وبالتالي الاستعداد للتقدم اليوم في لائحة الاتهام" وفقا لما جاء في البيان.