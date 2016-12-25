اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات حيفا: لائحة اتهام ضد مشتبهين عربيين بالنصب والإحتيال بمئات آلاف الشواقل

أخبار

حيفا والمنطقة حيفا: لائحة اتهام ضد مشتبهين عربيين بالنصب والإحتيال
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

حيفا: لائحة اتهام ضد مشتبهين عربيين بالنصب والإحتيال بمئات آلاف الشواقل

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة: 

وتم التوصل الى اعتقال المشتبهين الشريكين قبل نحو 10 أيام مع تمديد فترة اعتقالهما للمرة تلو الأخرى حتى تشكيل الشرطة قاعدة ادلة ضدهما وبالتالي الاستعداد للتقدم اليوم في لائحة الاتهام

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-25 10:11:20 A A

عممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب، جاء فيه: "مع إنتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف إعتقال مواطنين عربيين من حيفا (24 و 43 عامًا) بملف نصب واحتيال، من المقرر التقدم اليوم الاحد من قبل النيابة العامة بلائحة اتهام ضدهما" كما جاء في البيان.

وأضافت السمري في بيانها: "هذا، ووفقا للشبهات قام المشتبهين في 4 مناسبات مختلفة بصفقات بيع وشراء سيارات فارهة ثمينة من خلال عمليات نصب واحتيال على اصحاب السيارات من المواطنين الابرياء الذين عرضوا سياراتهم للبيع وتخللها وعلى ما يبدو قيامهما في تزييف اوراق ومستندات وانتحال شخصية اخرى وتزييف شيكات مصرفية التابعة لبنك البريد وغيرها وذلك خلال فترة شهر اكتوبر الفائت بمئات آلاف الشواقل، وبما يقدر إجمالية بما يفوق مبلغ 300 ألف شاقل ومن ثم قيامهما في تحويل ملكية السيارات وفي نفس يوم صفقة الشراء الى كراجات بيع وشراء سيارات خاصة بالشمال حتى توصل وادراك الضحايا بعد ايام عمل الى ان الشيكات المصرفية مزيفة وتم تحويل مركباتهم لجهات مجهولة" كما جاء في البيان.
واختتمت السمري بيانها: "هذا، وتم التوصل الى اعتقال المشتبهين الشريكين قبل نحو 10 أيام مع تمديد فترة اعتقالهما للمرة تلو الأخرى حتى تشكيل الشرطة قاعدة ادلة ضدهما وبالتالي الاستعداد للتقدم اليوم في لائحة الاتهام" وفقا لما جاء في البيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: اختتام مسيرة الميلاد الـ33 بأجواء مميزة | [322 قراءة]
2 اليوم تشييع جثمان الدكتور عبد القادر الحسيني | [220 قراءة]
3 إصابة أفراد عائلة جراء إنزلاق سيارتهم نحو نهر الأردن | [196 قراءة]
4 رونالدو لأطفال سورية: أنتم الأبطال الحقيقيون | [194 قراءة]
5 بطلب أحلام وافراد لجنة تحكيم اراب ايدول: اعادة نادين | [179 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 الشرطة: إعتقال عربيين من حيفا بشبهة اقتحام محل | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب