تعادل إيجابي بين فريقي الأخوة عرابة وهبوعيل كوكب 1-1

حاول الفريقان في الشوط الثاني تسجيل الاهداف الا ان كل المحاولات بائت بالفشل وانتهت المباراة بالتعادل هدف لكل من الفريقين

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تعادل فريقي الاخوة عرابة وهبوعيل كوكب ايجابياً بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت على ملعب كوكب.



خلال المباراة

وخلال الشوط الاول وتحديداً في الدقيقة السادسة أفلح اللاعب محمد زيدان تسجيل هدف كوكب الوحيد في المباراة، إلا أن لاعب عرابة علي نعمة أدرك التعادل في الدقيقة الـ42 وسط إحتجاج لاعبي كوكب على قانونية الهدف.

في الشوط الثاني حاول الفريقان تسجيل الاهداف الا ان كل المحاولات بائت بالفشل وانتهت المباراة بالتعادل هدف لكل من الفريقين.