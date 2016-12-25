زجل وُلِدَ المسيح/ بقلم: اسماء طنوس

يسوع الجايِ عالدِّني بروحِ الإله مَوْلود

سَكَن مُستَوْدَع العذرا تَيْصير إنسانا

ربّ السّما والكون كُلُّه وخالق الوُجود

هَدَف خَلاصُه للبشر يعطيلُه غفرانا

بَعَث ملاكُه منِ السما تيْــجدِّد عُهــود

اختارَ مريم لعرشِهِ تتــكون سلطــانه

حَيّاها بسلامِ الرب وبَشّرها بوُعـــود

تِحمِل في بَطنا يسوع بالنِّعمِه سُبحانا

مريم ال كُلها إيمان ما أعطت رُدود

مِن هالكلام ال سِمْعَتُه وَقْفَت وحَيْرانَه

رِجْعَت وسَأْلَت كيف وفِكرها مشدود

مالي رجُل عَزبـاء رَدّت وفَزعانَـــه

قالها ما يُصعُب شي عَرَبِّنــا المعبـود

بيحِلّ فيكِ الرّوح لا تكوني خجلانَـه

كان جوابا بالنَّعَم ياللّي بإيمان مسنود

وجانا الطِّفل يسوع لِوَعْدِ اللّه بُرهانا

المكر