مصادر: العثور على حطام الطائرة الروسية المتجهة الى سوريا

اختفت الطائرة من الرادار حين نفذت مناورة فوق المياه الروسية بالبحر الأسود

حسب وكالة "إنترفاكس" أقلعت الطائرة الساعة 5:20 بتوقيت موسكو واختفت من الرادار بعد 20 دقيقة أي الساعة 5:40

مصادر في الطورائ الروسية:

الطائرة المختفية كانت متجه إلى اللاذقية في سوريا وهي من طراز توبوليف 154 وتابعة لوزارة الدفاع الروسية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بفقدان طائرة ركاب من طراز "تو-154" تقل على متنها 91 شخصًا بعد دقائق على إقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا. وأعلن المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي أن الطائرة اختفت من الرادارات في حوالي الساعة 05:40 (02:40 بتوقيت غرينيتش)، بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة تقل على متنها 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم.



صورة توضيحية

وذكرت الوزارة أن الطائرة كانت متجهة إلى قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها موسيقيون من فرقة ألكساندروف و9 صحفيين، مستطردة أن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة بحرا وجوا بمشاركة جميع فرق الإنقاذ المتواجدة في المنطقة.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في وزارة الدفاع أن فرق الإنقاذ عثرت على المكان المرجح لتحطم الطائرة المفقودة في مياه البحر الأسود قرب السواحل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في الوزارة قوله إن الصحفيين المتواجدين على متن الطائرة المفقودة هم من القناتين التلفزيونيتين "القناة الأولى" وقناة "زفيزدا".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم إبلاغه باختفاء الطائرة، مضيفا أن بوتين يتسلم التقارير عن سير عملية البحث من وزارة الطوارئ.

من جانبه، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعا طارئا عن طريق الفيديو مع كبار المسؤولين في وزارته، بهدف تنسيق عمليات البحث.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في وزارة الدفاع أن فرق الإنقاذ عثرت على المكان المرجح لتحطم الطائرة المفقودة في مياه البحر الأسود قرب السواحل.

كما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن فرق الإنقاذ عثرت على أجزاء من هيكل الطائرة المفقودة وعمود عجلة الهبوط في مياه البحر على بعد 1.5 كم من السواحل، كما تفيد الأنباء بالعثور على بقعة من الزيت على بعد 5 كم عن الشاطئ.

وذكر مصدر أمني لوكالة "نوفوستي"، أن الطائرة تحطمت على الأرجح في جبال إقليم كراسنودار جنوب روسيا، وقال المصدر إنه "حسب المعطيات الأولية، فإن طائرة "تو 154" التي اختفت، وصلت إلى سوتشي للتزود بالوقود من مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو. وهي تحطمت على الأرجح في المناطق الجبلية من إقليم كراسنودار"، مشيراً إلى أنه "حسب المعطيات المدققة، كان على متن الطائرة 91 شخصا، بمن فيهم موسيقيون وصحفيون"، وأفاد بأنه حسب المعلومات الأولية، كانت على متن الطائرة فرقة الكسندروف للغناء والرقص، التابعة لوزارة الدفاع.