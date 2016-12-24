اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس اقليمي البطوف : المصادقة على الميزانية العامة لعام 2017 بالإجماع

السلطات المحلية

الناصرة والقضاء اقليمي البطوف:المصادقة على الميزانية العامة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اقليمي البطوف : المصادقة على الميزانية العامة لعام 2017 بالإجماع

 

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-24 23:35:40 A A

صادق مجلس اقليمي البطوف اليوم السبت في جلسته على الميزانية العامة لعام 2017 ، والبالغة 50.5 مليون شيكل ، تشكل ميزانية التربية والتعليم من الميزانية العام 44% ، وتمت المصادقة على الميزانية العامة العادية بالإجماع .



وقال رئيس المجلس الاقليمي د. ياسر عمر لدى افتتاح الجلسة :" للعام الثاني نواصل تحقيق الاهداف التي وضعها المجلس الاقليمي ، والمحافظة على الاطار العام للميزانية التي تنقسم كالعادة هذا العام بين نسب الجباية وتغطية الديون السابقة ، ولا زلنا نواجه مصاعب الفارق الشاسع بين ما ينفقه المجلس الاقليمي على شراء كميات المياه ، والعوائد منها والتي تشكل عبئ ثقيل على ميزانية المجلس الاقليمي ، وهو يوجب حلول جذرية لقضايا المياه .وتابع د. عمر :" هذا العام رفعنا قليلا من نسبة الانفاق على التربية والتعليم ، ونسعى لانفاق المزيد على التربية والتعليم ، مع ما تحقق من انجازات في التربية والتعليم خصوصا رفع نسبة الاستحقاق في البغروت عشرات النسب المئوية .

وانهى د. عمر :" معا نواصل ان شاء الله المحافظة على موازنة عامة في اطار الميزانية وتغطية الديون السابقة ، والانطلاق قدما نحو المزيد من الاستثمار في مسيرة بناء الانسان في قرى البطوف.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: اختتام مسيرة الميلاد الـ33 بأجواء مميزة | [322 قراءة]
2 اليوم تشييع جثمان الدكتور عبد القادر الحسيني | [220 قراءة]
3 إصابة أفراد عائلة جراء إنزلاق سيارتهم نحو نهر الأردن | [196 قراءة]
4 رونالدو لأطفال سورية: أنتم الأبطال الحقيقيون | [194 قراءة]
5 بطلب أحلام وافراد لجنة تحكيم اراب ايدول: اعادة نادين | [179 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 الشرطة: إعتقال عربيين من حيفا بشبهة اقتحام محل | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب