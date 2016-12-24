اقليمي البطوف : المصادقة على الميزانية العامة لعام 2017 بالإجماع

صادق مجلس اقليمي البطوف اليوم السبت في جلسته على الميزانية العامة لعام 2017 ، والبالغة 50.5 مليون شيكل ، تشكل ميزانية التربية والتعليم من الميزانية العام 44% ، وتمت المصادقة على الميزانية العامة العادية بالإجماع .





وقال رئيس المجلس الاقليمي د. ياسر عمر لدى افتتاح الجلسة :" للعام الثاني نواصل تحقيق الاهداف التي وضعها المجلس الاقليمي ، والمحافظة على الاطار العام للميزانية التي تنقسم كالعادة هذا العام بين نسب الجباية وتغطية الديون السابقة ، ولا زلنا نواجه مصاعب الفارق الشاسع بين ما ينفقه المجلس الاقليمي على شراء كميات المياه ، والعوائد منها والتي تشكل عبئ ثقيل على ميزانية المجلس الاقليمي ، وهو يوجب حلول جذرية لقضايا المياه .وتابع د. عمر :" هذا العام رفعنا قليلا من نسبة الانفاق على التربية والتعليم ، ونسعى لانفاق المزيد على التربية والتعليم ، مع ما تحقق من انجازات في التربية والتعليم خصوصا رفع نسبة الاستحقاق في البغروت عشرات النسب المئوية .



وانهى د. عمر :" معا نواصل ان شاء الله المحافظة على موازنة عامة في اطار الميزانية وتغطية الديون السابقة ، والانطلاق قدما نحو المزيد من الاستثمار في مسيرة بناء الانسان في قرى البطوف.