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فنانين فن عربي بطلب من احلام وباجماع اللجنة تعود نادين خطيب للمنافسه رغم عدم التصويت الكافي لها

فنانين

الناصرة والقضاء بطلب أحلام وافراد لجنة تحكيم اراب ايدول: اعادة نادين
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بطلب من احلام وباجماع اللجنة تعود نادين خطيب للمنافسه رغم عدم التصويت الكافي لها

كانت احلام خلال الحلقة قد طلبت اعادة نادين، الأمر الذي اضطر المخرج الخروج الى فاصل اعلاني، بعدها عاد مقدم البرنامج وقال ان ادارة البرنامج قالت ان على لجنة التحكيم ان تجتمع بعد انتهاء الحلقة لتقرر بشأن المشتركة نادين خطيب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-25 10:11:20 A A

رغم عدم حصولها على نسبة تصويت كافية، طلبت لجنة تحكيم برنامج محبوب العرب "أراب ايدول" في نسخته الرابعة وخاصةً الفنانة الاماراتية احلام بمنح المشتركة الفلسطينية ابنة الناصرة نادين خطيب فرصة اضافية لتعود وتنافس وتنتقل للمرحلة المقبلة. 



وكانت احلام خلال الحلقة قد طلبت اعادة نادين، الأمر الذي اضطر المخرج الخروج الى فاصل اعلاني، بعدها عاد مقدم البرنامج وقال ان ادارة البرنامج قالت ان على لجنة التحكيم ان تجتمع بعد انتهاء الحلقة لتقرر بشأن المشتركة نادين خطيب، إلا ان نانسي عجرم عادت وقالت ان لجنة التحكيم اتفقت فيما بينها وتوافق على اعادتها. وبالفعل دخلت نادين خطيب مرة اخرى المسرح.

 

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