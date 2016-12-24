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بطلب من احلام وباجماع اللجنة تعود نادين خطيب للمنافسه رغم عدم التصويت الكافي لها

كانت احلام خلال الحلقة قد طلبت اعادة نادين، الأمر الذي اضطر المخرج الخروج الى فاصل اعلاني، بعدها عاد مقدم البرنامج وقال ان ادارة البرنامج قالت ان على لجنة التحكيم ان تجتمع بعد انتهاء الحلقة لتقرر بشأن المشتركة نادين خطيب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2016-12-25 10:11:20 A نشر: 2016-12-25 10:11:20 A