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رياضة وشباب رياضة عالمية خسارة مفاجئة وغير متوقعة لهبوعيل شفاعمرو امام جولس 1-2

رياضة وشباب

خسارة مفاجئة وغير متوقعة لهبوعيل شفاعمرو امام جولس
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خسارة مفاجئة وغير متوقعة لهبوعيل شفاعمرو امام جولس 1-2

الشفاعمريين استحوذوا على الاداء وسط الملعب ولم يسجلوا هجمات خطرة الا بعد ان تأخر الفريق بهدفين بحيث قلص اللاعب مؤمن قادرية النتيجة بهدف لينتهي اللقاء المثير والمفاجئ بهدفين لهدف للضيوف من جولس 

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من: سعيد عثمان - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-24 21:02:11 A A

خسارة مفاجئة وغير متوقعة مني بها هبوعيل شفاعمرو امام مكابي جولس بهدفين لهدف في مباراة اقطاب لدرجة الثانية .الفريق الضيف من جولس لم يكن لقمة سهلة وكانت المفاجئة على ارض الملعب والذين ، لم يهابوا رغم وضعهم في اللائحة وحاربوا على كل كرة وباغتوا الشفاعمرين بالهجمات الخطرة والسريعة وسجلوا هدفين قاتلين في الشوط الثاني عن طريق اللاعبين احمد خشان واحمد معياري .



الشفاعمريين استحوذوا على الاداء وسط الملعب ولم يسجلوا هجمات خطرة الا بعد ان تأخر الفريق بهدفين بحيث قلص اللاعب مؤمن قادرية النتيجة بهدف لينتهي اللقاء المثير والمفاجئ بهدفين لهدف للضيوف من جولس وسط فرحة عارمة في معسكره بالمقابل الفريق الشفاعمري عاد خائب الامال وسطة دهشة الجمهور . 

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