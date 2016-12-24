النقب النقب: اصابة ثلاثة بجراح متفاوتة بحادث انقلاب سيارة
النقب: اصابة ثلاثة اشخاص بجراح خطيرة ومتوسطة في حادث انقلاب سيارة
الشرطة باشرت التحقيق في اسباب الحادث
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جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء السبت بالنقب على شارع رقم 222 قرب تسئليم وقع حادث طرق ذاتي تخلله انقلاب مركبة خصوصية مع اصابة شخص بجراح بالغة واخر بجراح متوسطة وثالث بجراح طفيفة احيلوا على اثرها للعلاج بالمستشفى وسط مباشرة الشرطة في اعمال الفحص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ".
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