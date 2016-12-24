الناصرة: اختتام مسيرة الميلاد الـ34 بأجواء مميزة ومشاركة الالاف

وانتهت المسيرة باحتفال كبير في منطقة الكنائس في الكازانوفا، وتم القاء كلمات التهنئة بالعيد من قبل أصحاب السيادة المطارنة وسعادة رئيس بلدية الناصرة علي سلام

اختتمت، مساء السبت، مسيرة الميلاد الرابعة والثلاثون التي تنظمها جمعية موكب الميلاد بالتعاون منظمة الكشاف الكاثوليكي وبلدية الناصرة . وانطلقت المسيرة من مقام السيدة العذراء في حي العمال العرب إلى الشارع الرئيسي بولس السادس، وانتهاءً في منطقة الكنائس، وشارك في هذه المسيرة اصحاب السيادة المطارنة ورئيس بلدية الناصرة علي سلام ونائبه همام ابو احمد والشيخ ناصر دراوشة واعضاء البلدية ورئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة.، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية وسرايا الكشاف، المدارس ألأهلية النوادي ومؤسسات المدينة الدينية والبلدية ورؤساء الأديان وجمع غفير من أهالي المدينة وضيوفها، ويرافقها عدد كبير من السيارات المزينة، والبالونات وبمشاركة رمز العيد بابا نويل .

وتأتي هذه المسيرة احتفالاً بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، وترمز الى مسيرة مريم العذراء والقديس يوسف قبل الفي عام من مدينة البشارة الناصرة الى مدينة المهد بيت لحم حيث تم هناك حدث الميلاد. وهذه السنة ولأول مرة منذ 457 سنة يتزامن، العيد مع عيد المولد النبوي الشريف ليصبح العيد عيدين.



واختتمت المسيرة بكلمات تهنئه للعديد من الحضور والشخصيات المشاركة في المسيرة. وفقرة ترانيم ميلادية للمرنمة المتميزة مرفت اشقر. حيث تولى عرافة الاحتفال الاب سمعان جرايسي .

وقال المطران جورج بقعوني في كلمته: " المسيرة في الناصرة امر مميز ورائع ورأيت العيد في انتظاري وعلى جميع الوجوه، ورأيت العيد في قلوب الناس، وفي هذه المسيرة رأيت العديد من القيم تتجلى امامي وخلفي في ابناء الناصرة وخارجها، والناصرة ما زالت توجه نفس الرسالة منذ ان عاش فيها المسيح وهي رسالة المحبة والوحدة والسلام، وان البشر بإمكانهم العيش مع بعضهم البعض مهما اختلفت ديانتهم ".

وقال المطران بولص ماركوتسو في كلمته :" عيد الميلاد هو عيد عظمة الانسان وروح الانسان ووحدة الانسان وسلام الانسان ، عيد الميلاد هو عيد الوحدة فيما بيننا ونحن نطلب من جميع المسؤولين ومن علي سلام بالمحافظة على وحدة هذه المدينة ودائما وحدة المدينة وكل عام وانتم بخير ".وبارك المطران بولص ماركوتسو المشاركون في المسيرة داعياً للجميع بأن تكون سنة خير ومحبة على الجميع، وبان يكون ميلاد المسيح هذا العام بادرة خير وسلام يعم المنطقة.

وقال المطران موسى الحاج في كلمته :" يجب ان نكون على مستوى هذا العيد ليستحقوه وليستحقوا البشارة وعلينا ان نكون متحدين دائما واذا ما كان هنالك مشاكل فانها تحل بالحوار وكل عام وانتم بخير ".

وقال سليم لحام من القائمين على المسيرة في كلمته: " هذه المسيرة تقام للعالم ال34 على التوالي احتفالاً بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، وهذه المسيرة التي ترمز الى مسيرة مريم العذراء والقديس يوسف قبل الفي عام من مدينة البشارة الى مدينة بيت لحم، وفي هذا اليوم السعيد نفرح مع اهلنا في الناصرة وننشد معًا ليلة الميلاد، ونحن نشكر من ساهم وعمل على انجاح هذه المسيرة التقليدية والتي تعبر عن المحبة والتاخي بين جميع ابناء هذه المدينة المقدسة، ونحتفل اليوم بفرح الميلاد وبوحدة ابناء هذه المدينة ".

والكلمة الاخيرة كانت لرئيس بلدية الناصرة علي سلام قال فيها: " هذه المسيرة اصبحت تقليدًا نصراويًّا بهيجًا بدأ منذ عشرات السنين والتي تدخل الفرح والغبطة والبهجة الى قلوب ونفوس اهل الناصرة مسلمين ومسيحيين، وهذا اللقاء يزيد من وحدة وتلاحم ابناء الناصرة، وبلدية الناصرة دائمًا ستعمل على المشاريع والبرامج التي تدخل الفرحة والبهجة الى قلوب المواطنين، وانا اتقدم من هنا الى كل العالم المسيحيي والنصراوي باسمى التهاني بمناسبة عيد الميلاد، وكل عام والجميع بالف خير ".