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رياضة وشباب رياضة محلية ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع الرابع عشر في الدرجة الثانية

رياضة وشباب

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع الـ14
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ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع الرابع عشر في الدرجة الثانية

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من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-24 18:19:07 A A

المنطقة الشمالية "أ"

تغلب هبوعيل البعينة على الأخوة كفر مندا بهدفين نظيفين. كما فاز نادي جولس على هبوعيل شفاعمرو بهدفين مقابل هدف واحد. وافترق هبوعيل كوكب والأخوة عرابة بهدف لكل منهما.


خلال إحدى المباريات

المنطقة الشمالية "ب"

فاز هبوعيل زلفة على هبوعيل معين دالية الكرمل بهدف دون مقابل. وبنفس النتيجة فاز النهضة الناصرة على بيتار كفر كنا. كما انتصر مكابي اكسال خارج ملعبه على هبوعيل عرعرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. وفاز هبوعيل صندلة على شباب طرعان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
 

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