فوز هبوعيل صندلة على شباب طرعان

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حقق فريق هبوعيل صندلة فوزا بيتيا على فريق شباب طرعان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وقاد المباراة بامتياز الحكم النصراوي المتألق مجد رشرش وساعده النصراوي أسامة أبو سمرة والمشهداوي فارس كريّم.