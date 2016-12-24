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فوز هبوعيل صندلة على شباب طرعان

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نشر: 2016-12-24 18:03:58 A A
حقق فريق هبوعيل صندلة فوزا بيتيا على فريق شباب طرعان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وقاد المباراة بامتياز الحكم النصراوي المتألق مجد رشرش وساعده النصراوي أسامة أبو سمرة والمشهداوي فارس كريّم.
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