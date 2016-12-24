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رياضة وشباب رياضة محلية فوز هبوعيل صندلة على شباب طرعان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد

رياضة وشباب

شفاعمرو والقضاء فوز هبوعيل صندلة على شباب طرعان
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فوز هبوعيل صندلة على شباب طرعان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد

جاء الشوط الأول بمستوى متوسط ليس أكثر بين الطرفين، حيث لم يشهد أهدافا

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من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-24 18:03:22 A A

حقق فريق هبوعيل صندلة فوزا بيتيا على فريق شباب طرعان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وقاد المباراة بامتياز الحكم النصراوي المتألق مجد رشرش وساعده النصراوي أسامة أبو سمرة والمشهداوي فارس كريّم.


خلال المباراة

وجاء الشوط الأول بمستوى متوسط ليس أكثر بين الطرفين، حيث لم يشهد أهدافا. أما في الشوط الثاني فتغير الحال، وقد بدأه لاعبو صندلة بهجوم شديد على مرمى طرعان، فأسفر عن هدف تقدم سجله اللاعب كرم خالدي في الدقيقة الثالثة والثلاثين بعد رفعة متقنة من زميله ران جوزلان. ولم يستسلم لاعبو طرعان فبادروا الى شن هجمات أسفرت عن هدف تعادل في الدقيقة الستين بواسطة اللاعب محمود زرعيني. واستعاد فريق صندلة التفوق بعد خمس دقائق بهدف للاعب ران جوزلان، وتبعه عمري المكايس بالثالث بعد عشر دقائق.

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