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أخبار شريط الاخبار فوز مكابي اكسال على هبوعيل أبناء عرعرة-عارة

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فوز مكابي اكسال على هبوعيل أبناء عرعرة-عارة

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نشر: 2016-12-24 17:48:59 A A
في المباراة المركزية لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب وفي مباراة غزيرة الأهداف، استطاع فريق مكابي اكسال تحقيق فوز خارجي 3-4 على فريق هبوعيل أبناء عرعرة - عارة ضمن مباريات الاسبوع الرابع عشر لدوري الدرجة الثانية.
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