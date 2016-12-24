فوز مكابي اكسال على هبوعيل أبناء عرعرة-عارة
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في المباراة المركزية لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب وفي مباراة غزيرة الأهداف، استطاع فريق مكابي اكسال تحقيق فوز خارجي 3-4 على فريق هبوعيل أبناء عرعرة - عارة ضمن مباريات الاسبوع الرابع عشر لدوري الدرجة الثانية.
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