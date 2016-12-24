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رياضة وشباب رياضة محلية فوز مكابي اكسال على هبوعيل أبناء عرعرة-عارة

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء فوز مكابي اكسال على هبوعيل أبناء عرعرة-عارة
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فوز مكابي اكسال على هبوعيل أبناء عرعرة-عارة

 شهدت المباراة منافسة قوية وأداء هجوميًّا من قبل الفريقين اللذين أرادا الفوز في اللقاء من أجل تعزيز مكانتهما في القمة

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من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-24 17:48:16 A A

في المباراة المركزية لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب وفي مباراة غزيرة الأهداف، استطاع فريق مكابي اكسال تحقيق فوز خارجي 3-4 على فريق هبوعيل أبناء عرعرة - عارة ضمن مباريات الاسبوع الرابع عشر لدوري الدرجة الثانية.

هذا وشهدت المباراة منافسة قوية وأداء هجوميًّا من قبل الفريقين اللذين أرادا الفوز في اللقاء من أجل تعزيز مكانتهما في القمة الملتهبة، فكانت الغلبة للفريق الضيف من اكسال الذي عاد بنقاط المباراة الثلاثة كاملة.

وسجل أهداف مكابي اكسال كل من سعيد أمارة وَعَبد كعبية وشرابي دراوشة وحسام نعيم ، بينما سجل أهداف هبوعيل أبناء عرعرة - عارة كل من علي الجش ووليد صيداوي ومحمد صبري.
وبهذا الفوز يرفع فريق مكابي اكسال رصيده الى النقطة 25 ليعزز مكانته بالمرتبة الرابعة بينما يتجمد رصيد هبوعيل أبناء عرعرة عارة إلى النقطة الـ24 ليحتل المرتبة الخامسة.

سعيد امارة لاعب مكابي اكسال اعرب عن: "سعادته وفرحته من الفوز الخارجي الذي استطاع الفريق الكسلاوي من احرازه مشيرا الى أنّ المباراة تميزت باللعب الهجومي في مباراة قمة بكل معنى الكلمة، وأكّد سعيد امارة لموقع العرب: "حققنا فوزا خارجيا مستحقا في مباراة صعبة".

 

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