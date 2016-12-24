مهرجان الكريسماس للسكان العرب في نتسيرت عيليت

تحت رعاية القائمة المشتركة للتعايش في نتسيرت عيليت، اقيم مهرجان الكريسماس الخاص بالسكان العرب والمنطقة، حيث تضمن فعاليات وعروض مختلفة واكشاك كريسماس.

افتتح المهرجان بفعاليات اطفال خاصة احيتها فرقة مرح للاطفال بقيادة روان هنداوي تضمن الرقص والغناء، الرسم عالوجه، مسرح دمى، الدب بو ومهرج اطفال، كما وتضمنت فعاليات الاطفال على فقرة قرع الطبول مع الفنان صالح هيبي، وعروض العاب قوى للاطفال Parkour و Breakdance مع فرقة اتحاد فنون الشارع بقيادة عبد صبيحات وسامر حزان.

تلاها العرض المركزي، الميلادي الطربي الذي احيته الفنانة العالمية فيوليت سلامة في قاعة بيركوفتش التي غصت بالجماهير المحتفلة، وقد اطربت الجمهور بفنها الراقي والرفيع، بطرب اصيل ونفحات ام كلثوم، وقد توقف الجمهور مرارا مصفقا بحرارة.

استهل حفل فيوليت بكلمات ترحيب ومعايدة من رئيس بلدية نتسيرت السيد رونين بلوت، الذي عايد الجمهور واثنى على مشاركة الجمهور العربي في نتسيرت عيليت بحقوقه وواجباته وبالعمل على تحصيل حقوقه، واكد على انه يريد ان يكون رئيس بلدية لكل السكان بغض النظر عن انتمائهم.

كما وتحدث عضو البلدية حبيب عودة باسم القائمة، مرحبا برئيس البلدية رونين بلوت، نائب رئيس البلدية د. شكري عواودة، عضو البلدية د. رائد غطاس، وأعضاء سكرتارية القائمة والجمهور الكريم، مؤكدا على دور السكان العرب في تطوير المدينة وكونهم جزء لا يتجزأ من مركبات البلد، وبدوره ايضا اثنى على موقف رئيس البلدية الجديد بكونه رئيس يؤكد بتصريحاته انه رئيس لكل المواطنين،مطالباً بأن تكون سنة 2017 سنة استثمار وتطوير للأحياء العربية والجماهير العربية في المدينة التي عانت الاجحاف طوال سنين عديدة خاصة في السنوات الأخيرة، كما وعرض عودة انجازات القائمة خلال نصف السنة الاخيرة ومنها انجازات تاريخية للسكان العرب في نتسيرت عيليت،لأول مرة يتم تعيين نائب رئيس عربي د. شكري عواوده مع صلاحيات ملف الهندسة كما وحصلت القائمة على صلاحيات ملف الصناعة والتجارة والذي استلمه د. رائد غطاس كما ولأول مرة يخصص مكتب لممثلي الجمهور العرب مع موظفة بوظيفة كاملة ويتناوب أعضاء البلدية عواودة، غطاس وعودة على استقبال الجمهور .كما وأكد عودة على ضرورة دعم الجماهير العربية للقائمة المشتركة مؤكدا أن دعم الجمهور هو الكفيل الوحيد لاحقاق الحقوق كاملةً.

هذا وتمنى عودة امسية جميلة وعيد سعيد لكل المحتفلين.

في نهاية الحفل كرمت القائمة الفنانة فيوليت بقطعة من تطريز الفنانة سهير عيلبوني متمنية لها ملئ الصحة وتمام النجاح في مسيرتها الفنية.