إصابة أفراد عائلة من دير الأسد بجراح متفاوتة بينها خطيرة جراء إنزلاق سيارتهم نحو نهر الأردن

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تبين من خلال نتائج الفحص، بأنّ السيارة "الجيب" التي كانت تستقلها العائلة من دير الأسد على ما يبدو فقدت السيطرة على القيادة في الالتفاف القريب من جسر هبكاك

الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:

أصيب الأب بجراح طفيفة والأم بجراح متوسطة والطفلة بجراح حرجة نقلت عن طريق المروحية غلى المستشفى لتلقي العلاج

كايد ظاهر:

دخلت طواقم الاطفاء والانقاذ إلى المياه وباشرت بالبحث والتمشيط خشية وجود اشخاص اخرين

وقع حادث طرق ذاتي اليوم السبت، بالقرب من جسر "هبكاك" باتجاه نهر الأردن ما أدى إلى انقلاب السيارة داخل النهر، وأسفر عن إصابة 3 من مستقليها وهم افراد عائلة واحدة أب وأم وطفلتهما التي أصيبت بجراح وصفت بالحرجة نقلت على اثرها للعلاج عن طريق المروحية الطبية.

الفيديو التالي من تصوير الشرطة



هذا وقد عممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم السبت، جاء فيه: "وقع حادث طرق مروع، اليوم السبت، على شارع رقم 918 بين چونين وچدوت، قرب جسر "هبكاك"، تخلل الحادث انزلاق مركبة "جيب" نحو نهر الاردن، ما أدى الى محاصرة مستقلي المركبة، وتم إنقاذهم، وقد وصفت جراح الركاب وهم رجل وزوجته وطفلتهما (3 سنوات) من دير الأسد، بجراح متفاوتة، ووصفت جراح السيدة الجريحة (22 عامًا) وعلى ما يبدو من تقارير طبية أولية ببالغة الخطورة والطفلة بعد الإنعاش وصفت حالتها بالحرجة والزوج والد الطفلة وصفت جراحه بالطفيفة، تمت إحالتهم على أثرها للعلاج في المستشفى زيڤ في صفد، وسط مواصلة الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات" وفقا للبيان.

وفي بيان لاحق للمتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري جاء فيه ما يلي: "لاحقًا تبين من خلال نتائج الفحص، بأنّ السيارة "الجيب" التي كانت تستقلها العائلة من دير الأسد، الزوجين وطفلتهما، وعلى ما يبدو فقدت السيطرة على القيادة في الالتفاف القريب من جسر "هبكاك"معتلية حاجز الامان ما أدّى إلى انقلابها داخل مياه النهر والتحقيقات جارية" كما ورد في بيان الشرطة.

هذا، وعمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب، جاء فيه: "وصل بلاغ الى مركز نجمة داوود الحمراء، مفاده إصابة زوجين (30 عامًا) بجراح متوسطة وطفيفة، وطفلتهما (3 سنوات) بجراح خطيرة وتم نقل الطفلة بواسطة طائرة عامودية تابعة للمركز الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والأم عن طريقة سيارة الإسعاف أما الأب فيتلقى الإسعافات الاولية في المكان، جراء تعرضهم لحادث طرق مروع، اليوم السبت، على شارع رقم 918 بين جونين وجدوت، حيث تخلل الحادث إنزلاق مركبتهم من نوع جيب نحو نهر الاردن" وفقا للبيان.

وفي بيان للمتحدّث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ كايد ظاهر جاء فيه ما يلي: "انقلبت سيارة بداخلها أفراد عائلة من بينهم طفلة عمرها عامين، في جسر هبكاك في الشمال، ها وهرعت الطواقم من محطة الجليل والجولان لانقاذ المصابين، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، هذا ودخلت طواقم الاطفاء والانقاذ إلى المياه وباشرت بالبحث والتمشيط خشية وجود اشخاص اخرين" بحسب البيان.

الصور التالية من مكان الحادث- تصوير: نجمة داوود الحمراء







الصور التالية من سلطة الإطفاء والانقاذ:



الصور التالية تصوير الشرطة





