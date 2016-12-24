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رياضة وشباب رياضة عالمية كرستيانو رونالدو يوجّه رسالة لأطفال سورية: أنتم الأبطال الحقيقيون وأنا معكم

رياضة وشباب

رونالدو لأطفال سورية: أنتم الأبطال الحقيقيون
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كرستيانو رونالدو يوجّه رسالة لأطفال سورية: أنتم الأبطال الحقيقيون وأنا معكم

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:

مرحبًا، هذا الفيديو لأجل أطفال سورية، نحن نعلم بأنكم تعانون كثيراً..أنا لاعب كرة قدم مشهور جداً لكن أنتم الأبطال الحقيقيين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-24 17:39:03 A A

نشرت منظمة Save the Children - "أنقذوا الأطفال" الإنسانية العالمية مقطع فيديو مصوّر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث وجّه رسالة أعرب من خلالها عن دعمه لأطفال سورية، "الأبطال الحقيقيين" في النزاع الدامي المستمر في بلادهم منذ ستة أعوام تقريبًا.

وقال صاروخ ماديرا في رسالته المصوّرة:"مرحبًا، هذا الفيديو لأجل أطفال سورية، نحن نعلم بأنكم تعانون كثيراً..أنا لاعب كرة قدم مشهور جداً لكن أنتم الأبطال الحقيقيين. لا تفقدوا الأمل، العالم معكم، نحن نهتم لأمركم، أنا معكم". وقد اعاد مهاجم ريال مدريد الإسباني نشر المقطع عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت المنظمة الإنسانية أنّ "رونالدو عمل معها خلال الأعوام الماضية لتسليط الضوء على أمور هو شغوف بها، بما فيها معاناة الأطفال السوريين، وأنه استخدم صورته وانتشاره لإبقاء الحاجات الإنسانية لأطفال سورية في الواجهة خلال الحرب المستمرة منذ ستة أعوام".
وأوضح أحد مسؤولي الملف السوري في المنظمة، أنّ "رونالدو ليس فقط أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، إلا أنه أصبح أيضاً منارة أمل للملايين من الفتية والفتيات في العالم، والأمل هو أمر يحتاج إليه أطفال سورية الآن أكثر من أي وقت مضى"، بحسب المسؤول.

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