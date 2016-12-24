أنباء تؤكد إنتقال كارلوس تيفيز إلى شنغهاي شينهوا الصيني

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تيفيز اقترب فعلًا من الانتقال إلى شنغهاي شينهوا الصيني في بداية العام المقبل على أن يحصل بموجب عقده الجديد على 40 مليون يورو سنويا

تحدثت تقارير إعلامية خلال الهشر الجاري عن تقديم نادٍ صيني عرضًا بقيمة 84 مليون يورو للاعب الأرجنتيني كارلوس تيفيز مقابل الحصول على خدماته. ووفقًا لتقارير رياضية، نشرت السبت، فقد اقترب مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني فعلًا من الانتقال إلى شنغهاي شينهوا الصيني في بداية العام المقبل على أن يحصل بموجب عقده الجديد على 40 مليون يورو سنويا، مقابل مليونين فقط حاليا مع ناديه الأرجنتيني.



كارلوس تيفيز

هذا، ويتوقع أن يعلن تيفيز عن ارتباطه بالنادي الصيني بعقد لمدة عامين. وكان تيفيز لعب لوستهام يونايتد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا ويوفنتوس الإيطالي، خلال عقد أمضاه في أوروبا، بعد رحليه عن بوكا للانضمام إلى كورنثيانز البرازيلي في 2005.