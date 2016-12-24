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رياضة وشباب رياضة عالمية رسميًا: إنتقال دراكسلر إلى باريس سان جيرمان

رياضة وشباب

رسميًا: إنتقال دراكسلر إلى باريس سان جيرمان
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رسميًا: إنتقال دراكسلر إلى باريس سان جيرمان

عبّر فولفسبورغ الألماني في بيانه عن تمنياته بالتوفيق للاعب في صفوف سان جيرمان الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2016-12-24 17:48:14 A A

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني، بشكل رسمي، انتقال نجمه جوليان دراكسلر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت. وجاء في بيان نشره النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنّه "تمّ الاتفاق مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا على انتقال دراكسلر إبتداءً من سوق الانتقالات الشتوية القادمة، بانتظار اكتمال الفحوص الطبية الروتينية"، بحسب النادي.
 

جوليان دراكسلر

هذا، وعبّر النادي الألماني في بيانه عن تمنياته بالتوفيق للاعب في صفوف سان جيرمان الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنّ الصفقة تمّت بعد محادثات مكثفة مع الأطراف المعنية خلال الأيام الفائتة على أن يمتد عقد دراكسلر حتى 2021. ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى، حيث إتفق فولفسبورغ وباريس سان جيرمان على إبقاء تفاصيل الصفقة سرية.

يذكر أنّ صاحب الـ23 عامًا كان قد كشف منذ بداية الموسم عن رغبته في الرحيل عن فولفسبورغ بعد 18 شهراً فقط من انتقاله اليه قادماً من شالكه. 

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