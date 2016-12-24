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رياضة وشباب رياضة عالمية زيدان يسعى لصفقة عملاقة مع يوفنتوس: رودريجيز مقابل جوهرة الأرجنتين ديبالا

رياضة وشباب

زيدان يسعى لصفقة عملاقة مع يوفنتوس
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زيدان يسعى لصفقة عملاقة مع يوفنتوس: رودريجيز مقابل جوهرة الأرجنتين ديبالا

زيزو يسعى لعرض كبير يتمثل في مبادلة الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد، بجوهرة الأرجنتين باولو ديبالا نجم فريق السيدة العجوز

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2016-12-24 16:14:58 A A

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى عقد صفقة تبادلية عملاقة بين النادي الملكي ونادي يوفنتوس الايطالي. ووفقًا للتقارير الصحفية الواردة فإنّ زيزو يسعى لعرض كبير يتمثل في مبادلة الكولومبي خاميس رودريجيز (25 عامًا) لاعب ريال مدريد، بجوهرة الأرجنتين باولو ديبالا (23 عامًا) نجم فريق السيدة العجوز.


زيزو و خاميس رودريجيز

هذا، ووأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ "المدرب والنجم الفرنسي يرغب في الاستفادة من امكانيات الجوهرة الارجنتينية ديبالا كصانع ألعاب موهوب على حساب رودريجيز، الذي يشترط اللعب في التشكيلة الأساسية للبقاء في صفوف الميرينجي، وإما الرحيل والموافقة على أبرز العروض التي تتهافت عليه"ن كما أوردت الصحيفة. 


باولو ديبالا

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